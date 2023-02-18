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国家发改委与世界经济论坛联合举办“行走的达沃斯”海南行活动

2023年02月18日15:00 | 来源：人民网
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人民网北京2月18日电 （记者许维娜）记者从国家发展改革委获悉，为更好宣介中国对外开放政策和优化营商环境举措，助力海南自由贸易港建设与发展，2023年2月16日—18日，国家发展改革委与世界经济论坛共同组织外资企业赴海南省开展主题为“共谋高水平对外开放共建国际一流自贸港”的“行走的达沃斯”调研活动。

据了解，此次海南行是2023年首场“行走的达沃斯”活动，为期3天。2月17日起，联合调研组将分东西两线，分别赴海口、三亚、儋州、琼海四地，对海口江东新区、海口高新区、博鳌乐城、三亚崖州湾科技城、洋浦经济开发区等产业园区进行重点调研。

(责编：孙红丽、吕骞)
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