人民网广州2月18日电 （记者孙博洋）广州工信局发布数据显示，2022年广州汽车产量预计将超310万辆，连续4年排名全国城市之首，同时汽车产业也是广州市第一大产业，如何推动支柱产业高质量发展，成为广州的必答题。

17日，由中央网信办网络传播局指导，广东省委网信办、人民网联合主办的“未来已来·高质量发展看广东”网络主题活动走进广州，探寻广州汽车产业高质量发展路径。

数据显示，2021年广州汽车产业产值超6000亿元，产量296.6万辆、创税363.5亿元，产量和创税均居全国城市第一。

去年，虽然受到疫情多点散发、芯片供应短缺、原材料价格上涨等因素影响，汽车产业链、供应链、销售链不断遭到冲击，但1-11月，广州全市汽车产量292.53万辆，同比增长12.5%，实现工业总产值6023.79亿元，同比增长11.4%。其中，新能源汽车产量27.94万辆，同比增长120.8%。

据了解，广州市在已有的汽车产业发展政策基础上，去年先后出台了《广州市支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链的若干措施》《广州市智能网联与新能源汽车产业链高质量发展三年行动计划（2022-2024年）》等政策文件，从土地、资金、用能等要素上多方保障，全力打造“432”汽车产业园区发展格局。

广汽埃安动力电池装配线。人民网记者 孙博洋摄

广州工信局信息显示，去年，广汽埃安第二智造中心、小鹏汽车广州智造基地、广汽丰田新能源汽车产能扩建项目二期等新能源乘用车项目纷纷建成投产，使广州新能源汽车的年生产能力突破100万辆大关。

广汽集团总经理冯兴亚告诉记者，汽车产业的特点决定了汽车产业链非常的长，在产业链上，公司在电池相关领域、软件开发、操作系统、芯片等相关领域均有布局。

作为“链主”企业，广汽集团仅一级供应商就超过2000家，而围绕广汽埃安，广州市番禺区就聚集了40多个零配件及相关项目，基本建立了“三电”齐全的智能网联新能源汽车产业链，产业集聚效应已经显现。

同样是在番禺区的一家专注飞行汽车研发的企业，也感受到了产业集聚效应带来的赋能。

小鹏汇天研发的“飞车”正在飞行演示。人民网记者 孙博洋摄

小鹏汇天品牌营销总经理仇明全告诉记者，飞行汽车研发更加依托智能汽车产业链以及航空产业链，而广州地处大湾区，区位优势明显，加之互联网创新集聚，为企业发展提供了积极助力。

据了解，2022年，广州市推进汽车产业链招商项目314个，其中拟签约项目有106个，总投资概算超1100亿元，涵盖汽车研发、设计、材料、装备、充换电等多个领域。

(责编：孙红丽、吕骞)

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