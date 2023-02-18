人民网记者 罗知之

学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务。国务院国资委新闻中心联合人民网推出的“二十大精神进国企”系列融媒行动正式上线。党的二十大代表中的央企负责人、各地国资监管部门负责人、国企负责人走进基层企业、走进网络直播间，宣传贯彻党的二十大精神，连线基层党代表、一线员工，畅谈学习体会，明确具体落实思路和举措，共同推动党的二十大重大战略部署付诸行动、见之于成效，推动党的二十大精神学习宣传贯彻走深走实。

“无论是清洁能源这一‘翼’，还是长江生态环保这一‘翼’，在精神实质和实践要求上，都与人与自然和谐共生的中国式现代化高度契合。”近日，党的二十大代表、中国三峡集团党组书记、董事长雷鸣山在做客“二十大精神进国企”系列融媒体访谈时表示，中国三峡集团有基础、有条件、也有能力，以“两翼齐飞”擦亮中国式现代化的生态底色。

立足新起点，勇担新使命。在中国式现代化进程中，国有企业发挥什么样的作用？如何推进共抓长江大保护事业取得新成效，为促进人与自然和谐共生作出新贡献？怎样助力构建新发展格局，推动企业高质量发展？

“三大方面”推动建设新型能源体系

党的二十大报告擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的光明前景。

“中国式现代化既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的鲜明特色，深深植根于中华优秀传统文化，体现科学社会主义的先进本质，借鉴吸收一切人类优秀文明成果，代表人类文明进步的发展方向，展现了不同于西方现代化模式的新图景，是一种全新的人类文明形态。”结合中国三峡集团发展实际，雷鸣山进一步表示，党的二十大报告指出中国式现代化有5个方面的中国特色和9个方面的本质要求，其中都提到“人与自然和谐共生”；国有企业是推进中国式现代化的重要战略支撑，中国三峡集团作为其中一员，在促进人与自然和谐共生中大有可为。

雷鸣山认为，可以从三个维度来理解把握人与自然和谐共生：这是党立足基本国情作出的战略抉择，是党为满足人民群众对美好生活的向往而确立的价值追求，是党围绕高质量发展需求开辟的实践道路。

下一步，中国三峡集团将从哪些方面推动建设新型能源体系？

雷鸣山介绍，党的二十大报告作出“深入推进能源革命”“加快规划建设新型能源体系”的重大决策部署，中国三峡集团将锚定清洁能源主赛道不偏离，深入践行能源安全新战略，巩固水电优势、做大“风光”产业、扩大装机规模、加大保供力度，为中国式现代化提供更安全可靠的绿色电能保障。

一是优化存量，放大水电优势。中国三峡集团将在积极探索水电灵活调节能力价值实现新路径，更好发挥水电调峰调频作用等方面更下功夫，为建设新型能源体系筑牢“压舱石”和“稳定器”。

二是扩大增量，做大“风光”产业。中国三峡集团将继续坚持海陆并进、风光并举、多能互补，推动新能源业务做强做优做大，实现行业领先、世界一流。

三是促进融合，壮大绿色动能。下一步，中国三峡集团将深入实施产业跨界融合发展工程，推动清洁能源与交通运输业、工业和建筑业、数字经济等融合发展，为推动绿色发展注入强劲绿色动能。

“三峡能源作为中国三峡集团实施‘两翼齐飞’重要一极，答好‘实现双碳目标，推动经济社会发展全面绿色转型’新试题既是应尽之责，更是实现自身高质量发展的重大机遇。”中国三峡集团所属三峡能源党委书记、董事长王武斌在视频连线时说。

“五大举措”推进共抓长江大保护事业取得新成效

“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。”党的二十大报告对“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”作出了具体战略部署。

雷鸣山表示，中国三峡集团将以更高政治站位、更大投入力度、更强系统观念、更实工作举措，推进共抓长江大保护事业取得新成效，为促进人与自然和谐共生再立新功。

——强化思想认识。中国三峡集团将深入学习领会党的二十大精神，从促进人与自然和谐共生、不断拓展和深化中国式现代化的政治高度认识和把握共抓长江大保护工作，助力美丽中国建设。

——强化系统治理。中国三峡集团将坚持精准治污、科学治污、依法治污，从生态系统整体性和流域系统性出发，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，打造一批打基础、利长远、增功能的共抓长江大保护标志性工程。以安徽六安为标杆，全面复制推广“城市智慧水管家”模式。

——强化管网攻坚。中国三峡集团将加快组建长江管网平台，聚焦重点城市打造一批管网攻坚示范工程，努力实现污水全收集、全处理、全达标。积极推动合作城市按照“污染者付费”原则，完善管网价格机制，推进管网领域市场化进程。

——强化模式探索。中国三峡集团将积极实施清洁能源和长江生态环保两翼融合发展，推动形成政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作、可持续的生态产品价值实现路径，让绿水青山与金山银山的双向转换通道更加顺畅。

——强化科技创新。中国三峡集团将加快建设长江经济带生态环境国家工程研究中心，探索成立长江实验室，开展关键技术攻关，努力取得更多具有全球竞争力的大江大河治理核心技术，促进生态环保行业实现质量变革、效率变革、动力变革。

“我们将把科技创新贯穿发展全过程，充分利用好长江大保护的大规模产业和应用场景优势，瞄准产业需求，开展关键技术研发与成果转化应用，提升产业能级。”中国三峡集团所属长江生态环保集团党委书记、董事长王殿常说。

“苦干实干”加快建设世界一流企业

党的二十大报告强调，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，加快建设世界一流企业。

雷鸣山表示，“加快建设世界一流企业”的重大决策部署为新时代新征程上国有企业改革发展指明了前进方向、提供了根本遵循。中国三峡集团将乘势而上，苦干实干，统筹推进世界一流企业创建示范、对标世界一流管理提升、对标世界一流企业价值创造、中央企业品牌提升等“四个行动”，加快建设产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业。

第一，把价值创造作为创一流的核心追求。为社会创造价值是企业基本属性，世界一流企业必须具备强大价值创造能力。中国三峡集团将保持战略定力，巩固拓展清洁能源行业引领优势，发展壮大长江生态环保产业，不断增强绿色电能保障力、绿色产品竞争力、绿色技术创新力、绿色转型推动力和绿色品牌塑造力，努力在推动绿色发展中做强做优做大、在建设美丽中国中迈向世界一流。

第二，把改革创新作为创一流的根本动力。国有企业要做强做优做大，必须不断提升核心竞争力；只有不断改革突破、创新升级，才能真正提升核心竞争力。中国三峡集团将深入推进技术创新，加快打造原创技术策源地和现代产业链链长，努力成为清洁能源和生态环保行业创新发展引领者、标准规则制定者、产业升级带动者。深入推进治理创新，加快构建与世界一流企业相适应的集团管控体系。深入推进管理创新，持续完善管理体系、不断提升管理能力、充分彰显管理价值。

第三，把开放合作作为创一流的必由之路。世界一流企业必然是国际化经营的企业，是具有强大全球资源配置能力的企业。在国际化经营中，中国三峡集团将把战略的坚定性和策略的灵活性结合起来，把防风险放在最根本、最关键、最紧要的位置，推动国际化经营行稳致远，为推动建设清洁美丽的世界贡献力量。

第四，把品牌建设作为创一流的重要抓手。品牌是企业核心竞争力的重要组成部分，是企业知名度、美誉度的集中体现。中国三峡集团将坚持以工程铸品牌、以开放强品牌、以履责塑品牌。

最后，雷鸣山强调，国有企业作为党执政兴国的重要物质基础和政治基础，要一以贯之坚持党的领导、加强党的建设，不断以高质量党建引领保障高质量发展。

“在新时代新征程上，中国三峡集团将以党的二十大精神为指引，奋进‘两翼齐飞’，发挥‘六大作用’，加快建设世界一流企业，在促进人与自然和谐共生中发挥更大作用、作出更大贡献。”雷鸣山说。

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(责编：罗知之、章斐然)

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