人民网北京2月18日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，近日，两条设计时速350公里的高铁迎来建设新进展。

贵南高铁全线进入静态验收阶段

2月16日，新建贵阳至南宁高速铁路贵州段开始静态验收，标志着贵南高铁全线进入静态验收阶段。贵南高铁于2017年12月全线正式开工建设，纵跨广西壮族自治区西北部和贵州省东南部，设计时速350公里，正线全长482公里，预计年内开通。

贵南高铁是我国“八纵八横”高速铁路网中包（银）海通道的重要组成部分，建成通车后，南宁至贵阳通行时间将从目前的5个多小时缩短至2小时左右，广西环江、都安、马山等地将迈进高铁时代，将进一步完善我国西南地区高铁网，促进西南地区少数民族间经济、文化融合发展。

西渝高铁四川段进入全面主体施工阶段

2月17日，在西安至重庆高速铁路四川段（以下简称西渝高铁四川段）铜钵河特大桥施工现场打桩机打下第一根桩，标志着西渝高铁四川段进入全面主体施工阶段。西渝高铁是我国“八纵八横”高铁网中京昆通道和包（银）海通道的重要组成部分，全长739公里，设计时速350公里，其中四川段正线全长293公里，其中桥梁250座、隧道59座、路基2段，桥隧比高达72%。

西渝高铁建成后，将与已建成运营的成渝高铁、郑渝高铁和在建的渝昆高铁、西延高铁、西十高铁等多条线路连通，推动中西部地区路网结构进一步完善，将极大便利沿线人民群众出行，对巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、助力城乡融合和区域协调发展、形成西部大开发新格局，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、吕骞)

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