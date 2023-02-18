陈康亮

原标题：两部门发布新规 强化重要货币市场基金监管

中国证监会17日发布消息称，近日，为强化重要货币市场基金监管，中国证监会联合中国央行发布《重要货币市场基金监管暂行规定》(下称《暂行规定》)。

证监会有关部门负责人表示，近年来，中国公募基金行业快速发展，整体规模已超27万亿元(人民币，下同)，投资者数量突破7亿。货币市场基金作为现金管理类的普惠金融产品，具有安全性高、流动性好、投资成本低等特点，已成为公募基金的重要品种，积极服务于居民财富管理。同时，个别货币市场基金产品规模较大或涉及投资者数量较多，如发生风险易对金融市场产生负面影响，应提出更为严格审慎的监管要求。

据介绍，《暂行规定》共五章二十条，主要内容包括：一是明确重要货币市场基金的定义及评估条件、标准、程序，有效识别重要货币市场基金。

重要货币市场基金是指因基金资产规模较大或投资者人数较多、与其他金融机构或者金融产品关联性较强，如发生重大风险，可能对资本市场和金融体系产生重大不利影响的货币市场基金。满足规模大于2000亿元或者投资者数量大于5000万个等条件的货币市场基金，应纳入评估范围。证监会对参评产品予以评估，确定最终名单并予以公示。

二是明确重要货币市场基金的特别监管要求，增强基金管理人及产品抗风险能力。

《暂行规定》从经营理念、风险管理、人员及系统配置、投资比例、交易行为、规模控制、申赎管理、销售行为、风险准备金计提等方面，对重要货币市场基金的基金管理人、托管人和销售机构提出了更为严格审慎的要求。

三是明确重要货币市场基金的风险防控和处置机制。包括：要求基金管理人及相关市场主体应当制定合理有效的风险应对预案，提前对风险处置事项做出安排。规定证监会会同人民银行等相关部门建立信息共享机制，明确重大风险情形下的风险处置机制。规定不同风险情形下基金管理人自有资金、风险准备金、主要股东等风险处置资金来源。

上述负责人表示，下一步，证监会将指导各行业机构认真落实《暂行规定》，会同央行持续做好重要货币市场基金产品的日常监管和风险监测工作，切实保护基金份额持有人合法权益，促进相关产品平稳健康发展。 (记者 陈康亮)

(责编：孙红丽、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经