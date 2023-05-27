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聚焦2023中关村论坛

财经观察：“氢”装上阵 北京着力打造新型储能和氢能产业城市

2023年05月27日19:32 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （记者栗翘楚）随着绿色低碳转型发展成为共识，作为一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，氢能产业逐步驶入发展快车道。

近年来，我国积极推动氢能产业发展，在关键核心技术攻关、多场景高效利用、产业健康有序发展等方面加大部署力度。2021年8月起，我国将上海、北京、广东3个城市群列为全国首批燃料电池汽车示范应用城市群；2022年3月，《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）出台，明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，氢能产业是未来产业重点发展方向。

5月26日，2023中关村新型储能及氢能产业发展论坛暨投资房山——海外招商推介大会在中关村示范区展示中心举办。中科院院士徐春明在论坛上表示，在石油化工、煤化工等领域，氢能的使用已经有一定历史。但当前还需探索氢能的另外一个身份，即作为储能介质，或作为能源互联网里面重要转换的角色，与绿电互换，让它可以对储能发挥重要的作用。

北京市政府副秘书长许心超表示，近年来，北京贯彻新发展理念，大力推进能源清洁低碳转型，能源消费结构显著优化、能源利用效率显著提升，在固态锂离子电池、氢能制取储运、燃料电池核心零部件等方面取得一批关键技术突破，为北京能源转型和绿色高质量发展注入新的强劲动力。下一步，北京将支持高水平建设中关村(房山)氢能产业园等产业高地，布局一批新能源微电网示范项目和综合智慧能源园区，打造具有国际影响力的新型储能和氢能产业城市与科技创新中心。

北京市房山区委书记邹劲松表示，近年来，房山区吸引集聚了一批新型储能及氢能领域优质企业，产业聚合效应初步显现。同时，房山为新型储能和氢能等新兴产业的发展预留了大量战略留白空间，也提供了更多绿色、低碳、智慧场景应用，未来将加快打造市场化、法治化、国际化营商环境，以更加开放的姿态拥抱世界、抢抓机遇，加速构建新能源全产业链生态系统，引领新能源技术创新和产业升级。

氢燃料电池汽车的应用推广正在为氢能发展奠定良好的产业基础。作为氢能应用的先导领域，氢燃料电池汽车在全球受到高度重视，我国也已在氢燃料电池汽车的应用推广领域不断取得新进展，并初步掌握了关键零部件等核心技术。《规划》提出，到2025年，使用氢能的燃料电池车辆保有量达到约5万辆、可再生能源制氢量达到10万—20万吨/年的目标，并将在公交车和物流等领域普及氢燃料电池车。

中国科学院物理研究所研究员、博士生导师李泓在论坛上表示，在电池发展过程中推动能量密度提升将会解决续航里程焦虑问题，也会解决成本控制问题。未来，将在开发动力电池和储能电池的基础上，打通两大领域，希望发展出标准化的、高性能的、融合交通和一体化的固态电池技术解决方案。

在论坛圆桌对话环节，中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华、北京卫蓝新能源科技有限公司董事长俞会根、液化空气（中国）投资有限公司高级商务总监庄洪波、北京环宇京辉京城气体科技有限公司董事长孙国春、气候资本集团有限公司董事总经理刘晋泽5位嘉宾以“双碳目标下，如何加快推动新型储能及氢能产业发展”为主题进行了深入探讨。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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