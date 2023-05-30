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神舟十六号载人飞船发射取得圆满成功

2023年05月30日09:51 | 来源：人民网
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人民网酒泉5月30日电 （记者翁奇羽、赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2023年5月30日9时31分，搭载神舟十六号载人飞船的长征二号F遥十六运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十六号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。

飞船入轨后，将按照预定程序与空间站组合体进行自主快速交会对接，神舟十六号航天员乘组将与神舟十五号航天员乘组进行在轨轮换。在空间站工作生活期间，神舟十六号航天员乘组将进行出舱活动，开展空间科学实（试）验，完成舱内外设备安装、调试、维护维修等各项任务。

此次任务是我国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段的首次载人飞行任务，是工程立项实施以来的第29次发射任务，也是长征系列运载火箭的第475次飞行。

目前，空间站组合体已进入交会对接轨道，工作状态良好，满足与神舟十六号载人飞船交会对接和航天员进驻条件。

(责编：赵竹青、高雷)
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