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景海鹏、朱杨柱、桂海潮！神舟十六号定于明日发射

2023年05月29日09:05 | 来源：人民网
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神舟十六号航天员乘组。中国载人航天工程办公室供图

神舟十六号航天员乘组。中国载人航天工程办公室供图

人民网北京5月29日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，经空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部研究决定，神舟十六号航天员乘组由指令长景海鹏、航天飞行工程师朱杨柱、载荷专家桂海潮3名航天员组成。这是我国第三批航天员将首次执行飞行任务，也是我国航天员队伍“新成员”——航天飞行工程师和载荷专家的“首秀”。明天，由3种类别航天员构成的全新乘组将出征太空，执行空间站应用与发展阶段的首次载人飞行任务。

在5月29日举行的神舟十六号载人飞行任务新闻发布会上，中国载人航天工程办公室副主任、工程新闻发言人林西强介绍，经总指挥部研究决定，瞄准北京时间5月30日9时31分发射神舟十六号载人飞船。

北京时间2023年5月29日11时，3名航天员将在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面。

(责编：赵竹青、高雷)
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