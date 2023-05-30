搭载神舟十六号载人飞船的长征二号F运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射。人民网记者 翁奇羽摄

人民网酒泉5月30日电 （记者翁奇羽、赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2023年5月30日9时31分，搭载神舟十六号载人飞船的长征二号F遥十六运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十六号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。