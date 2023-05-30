人民网北京5月30日电 （记者乔雪峰）近日，国家铁路局发布《2022年铁道统计公报》（以下简称《统计公报》），《统计公报》显示，2022年，我国铁路旅客发送量完成16.73亿人，比上年减少9.39亿人。其中，国家铁路旅客发送量完成16.10亿人，比上年下降36.4%。全国铁路旅客周转量完成6577.53亿人公里，比上年减少2990.28亿人公里，下降31.3%。其中，国家铁路6571.76亿人公里，比上年下降31.3%。

《统计公报》显示，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中，高速铁路营业里程达到4.2万公里，复线率59.6%，电化率 73.8%。西部地区铁路营业里程6.3万公里。全国铁路路网密度 161.1公里/万平方公里。国家铁路营业里程13.4万公里，复线 率61.9%，电化率75.6%。

国家铁路局相关负责人表示，2022年，铁路行业按照党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，高效统筹疫情防控和经济社会发展各项工作，统筹发展和安全，扎实推进中国式现代化，推动铁路高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出新贡献。

该负责人从六个方面进行了解读：一是疫情防控和保通保畅有力有效。2022年全国铁路货运总发送量完成49.84亿吨，比上年增长4.4%。全国铁路旅客发送量完成16.73亿人。

二是铁路运输安全保持稳定。2022年全国铁路未发生铁路交通特别重大、重大事故。

三是铁路路网规模进一步扩大。2022年全国铁路固定资产投资完成7109亿元，投产新线4100公里，其中高速铁路2082公里。全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高速铁路达到4.2万公里。

四是铁路标准体系不断完善。2022年发布铁路国家标准6项、铁路行业标准31项、铁路行业计量规程规范2项。发布由我国主持制定的国际标准化组织（ISO）、国际铁路联盟（UIC）、电气与电子工程师协会（IEEE）国际标准6项。

五是铁路科技创新取得新成绩。铁路行业认定重点实验室13个，工程研究中心13个。铁路行业共有27项专利获第二十三届中国专利奖。铁路重大科技创新成果库2022年度入库320项。

六是铁路绿色发展稳步推进。2022年国家铁路单位运输工作量综合能耗比上年减少0.17吨标准煤/百万换算吨公里，化学需氧量排放量比上年减少158吨，二氧化硫排放量比上年减少1112吨。

(责编：罗知之、高雷)

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