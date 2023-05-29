人民网北京5月29日电 （记者赵竹青、翁奇羽）北京时间2023年5月29日11时，神舟十六号乘组与中外媒体记者集体见面会在酒泉卫星发射中心问天阁举行。指令长景海鹏、航天飞行工程师朱杨柱、载荷专家桂海潮分别回答记者提问。
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