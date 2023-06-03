人民网北京6月3日电 （吕骞）2023年是浙江“千村示范 万村整治”工程（以下简称“千万工程”）实施20周年。6月1日，习近平经济思想研究中心在京组织召开“浙江‘千万工程’二十年经验启示研讨会”，围绕“造就万千美丽乡村 造福万千农民群众”展开研讨。

浙江省发展规划研究院副院长潘毅刚在介绍浙江“千万工程”经验时表示，浙江“千万工程”是引领发展的龙头工程、统筹城乡的基础工程、两山转化的生态工程、乡村治理的民心工程、共同富裕的改革工程，这是“千万工程”引领中国式现代化的实践逻辑。浙江“千万工程”指明建设现代乡村的目标方向、开辟城乡共同富裕的有效路径、找到现代乡村治理的核心抓手、赋予乡村文明传承的创新内涵、贡献乡村持续发展的中国方案，这是浙江“千万工程”对推动中国式现代化的理论贡献。浙江“千万工程”助力推进城乡融合、加速乡村振兴、建设和美乡村、实现共同富裕，这是坚持和发展“千万工程”的时代价值。

中共浙江省委党校副校长徐明华谈到，“千万工程”实施20年来，通过农村人居环境整治，加快发展美丽经济，完善乡村治理体系，造就万千新时代美丽乡村，推动浙江城乡协调共富，实现绿水青山就是金山银山，引领中国式乡村现代化，惠及亿万人民，产生了深远的世界影响。浙江“千万工程”的经验启示弥足珍贵，要坚持以经济建设为中心，坚持发展第一要务，提供坚实物质基础；要坚持充分发挥好市场机制的作用，推动形成城乡良性互动发展的局面；要坚持充分尊重群众的首创精神，发挥好群众的自主性、积极性。

中国宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所副所长姜长云谈到，浙江“千万工程”的有益经验充分体现了全面推进乡村振兴必须坚持的世界观和方法论。一是必须坚持人民至上。充分尊重农民意愿，坚持“众人的事情由众人商量”，激发农民的积极性主动性和创造性，畅通农民共享发展成果的渠道。二是必须坚持守正创新。“千万工程”是对建设社会主义新农村、实施乡村振兴战略的重要实践创新。三是必须坚持问题导向。“千万工程”从人居环境入手，以解决农村“脏乱散差”问题为起点，逐步整体推进。四是必须坚持系统思维。统筹激发乡村生产、生活、生态、文化价值，全面推进乡村振兴。

国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心副主任刘强谈到，“千万工程”坚持生态优先和绿色发展，坚持首创精神、变革精神和工匠精神，坚持通盘谋划，统筹生产生活生态布局，切实增强了广大人民群众的获得感、幸福感和安全感。在给乡村建设带来巨大进步的同时，“千万工程”还探索了城乡融合的新方案、推动实现共同富裕的新路径、推动实现中国式现代化的新样板，为推动美丽中国建设，全面推进乡村振兴打下坚实基础。

习近平经济思想研究中心副主任罗蓉谈到，“千万工程”是促进习近平经济思想萌发的实践基础，强化了党对经济工作的全面领导，体现了以人民为中心的发展思想，指明了浙江经济发展的历史方位，推动了发展理念发展模式的变革，发挥了重大发展战略的牵引作用，提出了需要坚持的工作策略和方法等，同习近平经济思想的基本内容高度契合，对深入研究习近平经济思想研究具有重要意义。“千万工程”既是推动高质量发展的生动教材，也是全面推进乡村振兴的成功案例，在国内国际都具有示范效应。

中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所综合研究室主任贾若祥谈到，浙江“千万工程”先后经历了“千村示范、万村整治”“千村精品、万村美丽”“千村未来、万村共富”的嬗变升华，形成了一套系统的“浙江经验”。一是在组织保障上始终坚持党建引领、持续推进；二是在出发点和落脚点上始终坚持人民至上、以人为本；三是在发展理念上始终坚持生态文明、绿色发展；四是在基本方略上始终坚持系统治理、循序渐进；五是在推进方式上始终坚持因地制宜，分类指导。

(责编：王仁宏、吕骞)

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