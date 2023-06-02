人民网北京6月2日电 （记者王连香）今日，中国气象局发布《2022年大城市气象高质量发展评估报告》（以下简称《评估报告》）。《评估报告》显示，2022年大城市气象高质量发展指数平均为75.3，北京、上海、深圳位列前三。

中国气象局高质量发展办公室副主任王邦中介绍，《评估报告》依据中国气象局《大城市气象高质量发展评价管理办法（试行）》的相关要求及指标体系，采用指数综合评价法，评价大城市气象高质量发展的总体水平，全面分析各大城市气象科技创新能力、气象业务基础能力、气象服务水平和气象发展保障水平四个方面的发展情况，同时对观测、预报、服务、科技创新等领域的能力水平开展城际间的对比分析。

同时，2022年首次参与评估的31个大城市，包括直辖市，副省级城市（含计划单列市），以及部分人口总量多、经济体量大、气象发展任务重的省会城市或重点省辖市。

《评估报告》显示，2022年大城市气象高质量发展指数平均为75.3，北京、上海、深圳排名居于前三。大城市紧密围绕当地经济社会发展的需求，落实“质量第一、效益优先”的发展要求，气象监测精密、预报精准、服务精细能力稳步提升，防灾减灾、生产生活、城市治理、重大活动等气象保障服务能力持续增强，气象科技支撑和人才队伍建设不断强化，大城市气象高质量发展保障机制进一步完善。

其中，科技创新能力指数平均为73.4，北京、上海、天津位列前三。各大城市以气象科技创新作为推动城市气象高质量发展的引擎，加强城市气象监测、基于影响的预报和风险预警等核心技术攻关，加强城市气象重点领域科技创新团队建设，注重城市气象业务科技人才队伍培养，有效促进了城市气象业务科技支撑水平的提升。

业务基础能力指数平均为77.2，北京、深圳、上海位列前三。各大城市通过加强中小尺度强对流天气监测、弥补观测盲区、迭代更新观测站网等，着力强化城市精密监测能力。推进气象卫星、天气雷达等资料综合应用，完善气象短时临近预警业务平台，推进快速循环更新同化系统改进和国家级分钟降水预报技术落地应用，不断提升城市气象预报精准水平。加强定制化城市气象服务产品制作加工能力和城市气象预警信息快速靶向发布与传播能力建设，不断提升城市气象服务精细能力。注重算法、算力、存储资源保障和通信传输能力、数据加工与服务能力建设，持续提升城市气象信息基础支撑水平。

气象服务水平指数平均为77.4，广州、上海、杭州位列前三。各大城市加强部门合作，健全气象防灾减灾联防联动机制，积极主动融入智慧城市、数字城市、海绵城市、韧性城市建设以及安全发展示范城市建设，面向需求提供分众化、针对性的公众气象服务，不断提升公众气象服务的适用性、便捷性、满意度和社会效益。

发展保障能力指数平均为71.0，武汉、广州、深圳位列前三。各大城市以党建工作为引领，充分发挥体制优势，在项目立项、资金投入、政策配套等方面加大工作力度，同时积极推动城区气象服务体系建设，完善面向城市防灾减灾法规规章，加强标准制修订，推动提升城市气象发展保障水平提升。

(责编：王连香、高雷)

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