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持续推进民生水利建设，筑牢大江大河防洪体系；加强引调水工程，供水保障能力再上台阶；稳步推动重大水利工程建设，加强中小河流河道整治......党的十八大以来，我国水利发展迈上新台阶，水利建设答出漂亮“试卷”，水利事业发展取得历史性成就、发生历史性变革。

国家水网是国家基础设施体系的重要组成，是系统解决水灾害、水资源、水生态、水环境问题，保障国家水安全的重要基础和支撑。

近日，中共中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》（以下简称《规划纲要》），加快推进了国家水网建设，解决了一批想解决而没有解决的难题。

构建国家水网“一张图” 长啥样？

“国家水网是以自然河湖为基础、引调排水工程为通道、调蓄工程为结点、智慧调控为手段，集水资源优化配置、流域防洪减灾、水生态系统保护等功能于一体的综合体系。”5月26日，在国新办举办的“加快推进国家水网建设 提高国家水安全保障能力”新闻发布会上，水利部部长李国英介绍说。

发布会现场。国新办供图

水利兴则国家兴，新闻发布会上，国家发展改革委副主任赵辰昕表示，通过构建国家水网主骨架，畅通国家水网大动脉，合理布局建设纵横交错的骨干输排水通道，推进互联互通、联调联供、协同防控，逐步形成了国家水网“一张网”。

“国家水网主骨架由主网及区域网组成，主网是以长江、黄河、淮河、海河四大水系为基础，以南水北调东、中、西三线工程为输水大动脉，以重大水利枢纽工程为重要调蓄结点形成的流域区域防洪、供水工程体系。”李国英说，未来根据国家长远发展战略需要，将逐步扩大主网延伸覆盖范围，与区域网互联互通，形成一体化的国家水网。

《规划纲要》围绕推动建设高质量、高标准、强韧性国家水网，提出要从“纲、目、结”三个方面加快推进国家水网建设。

构建国家水网之“纲”。以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东线、中线、西线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，加快构建国家水网主骨架和大动脉。

织密国家水网之“目”。加快国家重大水资源配置工程与区域重要水资源配置工程的互联互通，推进区域河湖水系连通和引调排水工程建设，形成城乡一体、互联互通的水网格。

打牢国家水网之“结”。加快推进控制性调蓄工程和重点水源工程建设，综合考虑防洪、灌溉、供水、航运、发电、生态等综合功能，加强流域水工程的联合调度，提升水资源调控能力。

面对水问题的艰巨性、复杂性 咋解决？

由于我国水问题的复杂性和治水的艰巨性，与构建现代化高质量基础设施体系要求相比，水利工程体系还存在系统性不强、标准不够高、智能化水平有待提升等问题，国家水网总体格局尚未完全形成。

李国英表示，我国经济已转向高质量发展阶段，推动经济体系优化升级，构建新发展格局，迫切需要加快补齐基础设施等领域短板。实施国家水网重大工程，要充分发挥超大规模水利工程体系的优势和综合效益，在更高水平上保障国家水安全，支撑全面建设社会主义现代化国家。

围绕解决水资源时空分布不均、更大范围实现空间均衡，李国英介绍，自古以来，我国的基本水情就是夏汛冬枯、北缺南丰，水资源的时空分布很不均衡。要加快构建水资源优化配置的网络格局，解决水资源的时空分布不均问题，增强水资源的调控能力和供给能力，来保障经济社会高质量发展。

“长期以来，一些地区经济社会发展用水超出了水资源的承载能力，导致出现了河道断流、湖泊萎缩、湿地干涸、地下水超采等一系列水生态问题。”李国英表示，加强河湖水域空间保护、生态流量水量保障，必须系统谋划水资源优化配置格局，发挥水资源综合效益，既保障经济社会发展的用水需求，又要保障实现“还水于河”，修复保护河湖生态。

谈及有效应对水旱灾害风险、更高标准筑牢国家安全屏障，李国英指出，我国水旱灾害多发频发，迫切需要加快完善水利基础设施体系，推动建设高质量、高标准、强韧性的安全水网，保障人民群众生命财产安全，保障经济社会平稳健康安全运行。

完善国家水网主骨架和大动脉 怎么做？

《规划纲要》明确，到2035年要基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。

新闻发布会上，水利部副部长王道席介绍，党中央作出加快构建国家水网重大战略部署以来，水利部会同有关部门和地方加快推进国家水网规划建设，取得了明显成效。

围绕加快完善国家水网主骨架和大动脉，王道席介绍，充分发挥了南水北调工程生命线的作用，不断优化东中线一期工程水量调度运用方案，积极推进南水北调后续工程高质量发展，加快南水北调总体规划修编。

“去年，开工了多项具有战略意义的水网骨干工程，比如环北部湾广东水资源配置工程，从根本上解决粤西地区特别是雷州半岛水资源短缺问题。”王道席说，一批重大引调水工程建成或实现重要节点目标，鄂北水资源配置工程全线通水，有效缓解鄂北地区水资源严重短缺局面。

王道席表示，全面推进省级水网规划编制，今年要全部编制完成。水利部确定了广东、浙江、山东、江西、湖北、辽宁、广西等7个省份作为第一批省级水网先导区，鼓励地方重点在省级水网组织推动、骨干工程建设、数字孪生水网、体制机制创新等方面先行先试，创造典型经验，发挥示范作用。目前7个省级水网先导区明确的2500多个项目中，55%的项目已开工，省级水网格局加快形成。

王道席指出，市县水网、农村供水、灌区现代化建设改造加快推进，全国农田灌溉率达到了54%，农村自来水普及率达到了87%。

在项目和投资政策方面，赵辰昕表示，将加大对国家水网工程投资的支持力度，把国家水网工程作为重要支持领域，重点保障跨流域跨行政区域等重大项目投资需求。指导有关地方将水网建设作为政府投资的优先方向，合理把握建设强度和推进节奏，落实好重大工程的地方投资，推动工程顺利建设。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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