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《2022年大气环境气象公报》发布：我国大气环境整体呈现向好趋势

2023年06月02日16:12 | 来源：人民网
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人民网北京6月2日电 （记者王连香）今日，中国气象局发布《大气环境气象公报（2022年）》（以下简称《公报》）。《公报》指出，2022年全国大气环境质量继续改善，长期来看，我国大气环境整体呈现向好趋势。

数据显示，2022年全国大气环境质量继续改善。2022年全国平均霾日数为19.1天，较2021年和近5年平均分别减少2.2天和5.8天。全国共出现10次沙尘天气过程，较2021年偏少3次，较近5年平均偏少2.2次。PM2.5平均浓度较2021年下降3.3%。全国大部地区酸雨持续改善或保持稳定，平均降水pH值和酸雨频率近5年保持持续改善水平。

《公报》分析指出，2022年全国大部地区气象条件不利于PM2.5和臭氧浓度的下降。受冬季冷空气偏弱等影响，全国平均PM2.5污染气象条件偏差，使2022年PM2.5浓度较2021年升高1.3%。其中北方大部地区受风速偏小、小风日数偏多、冬季相对湿度偏高、混合层高度偏低等影响，气象条件相对于2021年不利于PM2.5浓度降低。南方部分地区受风速偏大等影响，气象条件相对于2021年有利于PM2.5浓度降低。5月至10月，受降水日数偏少、云量偏少、日照偏多、温度偏高等影响，全国大部地区气象条件较2021年同期不利于臭氧浓度下降，臭氧污染气象条件指数较2021年同期上升9.7%，较过去5年平均上升7.4%，全国大部地区臭氧气象条件指数达2017年以来同期最大值。

《公报》显示，2000年以来，我国大气环境整体呈现前期转差后期向好趋势。全国大部分地区霾日数由上升转为下降。东部地区PM10和PM2.5浓度下降趋势明显。2008年以来，酸雨污染状况持续改善。

(责编：王连香、高雷)
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