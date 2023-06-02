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工信部决定于6月开展2023年全国中小企业服务月活动

2023年06月02日14:15 | 来源：人民网
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人民网北京6月2日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为充分动员各方力量支持、服务中小企业，推动中小企业走专精特新发展道路，提升创新能力和专业化水平，实现高质量发展，工业和信息化部决定于6月开展2023年全国中小企业服务月活动。

据了解，本次活动的主题是“赋智、赋值、赋能（以下简称‘三赋’）”，旨在发挥国家、省、市、县各级中小企业公共服务机构、中小企业公共服务示范平台骨干作用，组织各类专业化服务机构围绕科技成果赋智中小企业专项行动、质量标准品牌赋值中小企业专项行动、中小企业数字化赋能专项行动开展系列服务活动，助力优质中小企业梯度培育，激发涌现更多创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业。活动内容分为三个部分。

一是解读培训。组织中小企业公共服务机构、中小企业公共服务示范平台等，利用各类新闻媒体加强《科技成果赋智中小企业专项行动（2023-2025年）》《质量标准品牌赋值中小企业专项行动（2023-2025年）》和中小企业数字化赋能专项行动宣传解读，帮助企业了解政策、提升认识。组织专业化服务机构，联合大型企业、大专院校、科研院所等产教资源，围绕“三赋”开展培训，丰富中小企业经营管理领军人才培训、专业技术人员知识更新工程、职业技能提升行动等培训内容，帮助中小企业经营管理者快速提升技术成果转化应用、质量标准品牌提升、数字化转型方面的能力水平。

二是供需对接。聚焦“三赋”，通过展会论坛、成果路演、供需见面会等形式，开展服务供需对接。推动科技成果赋智，充分发挥大型企业、高校、科研院所、行业协会、产业联盟作用，拓宽中小企业技术获取渠道，加强成果信息共享，加速知识产权、科研成果向中小企业转移转化。提升质量标准品牌赋值，重点组织行业协会、专业机构帮助中小企业树立标准品牌意识、建立先进质量管理体系、导入适用的质量工程技术、推广先进的质量设计工具，切实满足中小企业提质量、创品牌方面的需求。加快数字化赋能，充分调动互联网平台企业、工业互联网平台企业、数字化转型服务商力量，发挥各自在基础设施、数字技术、行业积累等方面的优势，满足中小企业数字化转型过程中的差异化需求。

三是评估诊断。组织专业化服务机构，深入产业园区、小微企业创业创新基地、中小企业特色产业集群、中外中小企业合作区等中小企业聚集区，面向中小企业开展“三赋”咨询诊断服务。针对中小企业在经营管理优化、生产流程再造等方面的需求，参照《中小企业数字化水平评测指标》《中小企业数字化转型指南》，查找企业在技术引进吸收、成果转化应用、产品质量提升、品牌建设、数字化转型等方面的短板弱项和潜在突破口，逐企画像、因企设策，为不同行业、不同发展阶段的中小企业提出“三赋”可复制易推广的解决方案。

(责编：申佳平、高雷)
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