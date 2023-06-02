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乡镇服务“送上门” 提升群众“幸福感”

2023年06月02日13:33 | 来源：人民网
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人民网北京6月2日电 （记者栗翘楚）“六一”前夕，山东省滕州市西岗镇给孩子们送去了一份节日“大礼”，占地2.5万平方米的体育公园建成开园，孩子们周六周日又多了一处开心玩耍的好地方。

“这里既有儿童足球场、篮球场，又有趣味活动场、环形跑道、健身广场，大人小孩都喜欢来转转逛逛、锻炼身体。能在城镇的黄金位置建这个体育公园，真是给老百姓办了件大好事。”带着学生来公园排练展示舞蹈的西岗中心小学校长黄华连声夸赞。

体育公园是西岗镇“问需于民”办好的实事之一。近年来，西岗镇坚持党建引领民生工作，积极转变干部作风，健全联系服务群众长效机制，真正把民生实事办到群众“心坎上”，把民生服务送到群众“家门口”，用工作实效赢得了群众口碑。

依托镇党委、农村（社区）党总支、村（社区）党支部三级党组织，西岗镇分别成立了民生工作服务总队、服务支队和服务分队，每个服务分队明确不少于10名党员和志愿者作为服务队员，每名队员固定联系服务10户居民，每月至少进行一次入户走访，聚焦居住环境、社会治安、基本医疗、文体生活、基础教育、社会帮扶等6个民生领域，征求群众意见，了解群众诉求。对群众反映的问题，通过“三级服务队”及时办理，解决群众身边的堵点痛点难点问题。对于群众反映较为集中的问题，及时纳入村级、镇级“问需于民”实事项目，统筹进行办好。体育公园就是根据群众需求，由群众“点单”政府“买单”规划建设的。

“目前，我们全镇共有服务分队72支，1375名服务队员联系服务1.3万余户常住居民，实现了服务的精准化、全覆盖。去年以来，通过服务队，我们累计收集和解决群众反映问题860余件，纳入实施镇级民生工程19项，纳入实施村级实事项目264项，做到了事事有回音、件件有着落。”西岗镇党委副书记彭程介绍说。（通讯员刘亮）

(责编：杨曦、高雷)
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