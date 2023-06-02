人民网北京6月2日电 （记者栗翘楚）记者从商务部获悉，6月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对菲律宾正式生效，标志着RCEP对东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰等15个签署国全面生效。

商务部国际司负责人表示，RCEP区域总人口、GDP总值、货物贸易金额均占全球比重约30%，协定对15方全面生效标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区进入全面实施的新阶段。15方货物、服务和投资市场开放承诺，叠加各领域高水平规则，将极大促进区域内原材料、产品、技术、人才、资本、信息和数据等生产要素的自由流动，推动逐步形成更加繁荣的区域一体化大市场，促进成员国更大范围、更高水平、更深层次的开放合作。

“RCEP的全面生效将为我国推进高水平对外开放提供强劲助力。”商务部国际司负责人表示，RCEP的全面生效为我国与成员方扩大货物贸易创造了更有利条件，还将带动相应的服务贸易和投资开放，促进贸易便利化和营商环境的提升。持续推动高质量实施RCEP，将有利于深入推进区域产业链供应链融合发展，有利于地方、产业和企业拓展国际经贸合作新空间，有利于在更高起点上推动实现更高水平制度型开放。

商务部国际司负责人表示，RCEP自2022年1月1日生效以来，在促进区域贸易投资发展方面取得了积极成效，具体表现在以下两个方面：

一是RCEP实施为我国稳外贸稳外资发挥了重要作用。从贸易看，2022年，我国与RCEP其他成员进出口总额12.95万亿元人民币，同比增长7.5%，占我国外贸进出口总额的30.8%。2023年1—4月，我国与RCEP其他成员进出口总额为4.12万亿元，同比增长7.3%，占我国外贸进出口总额30.9%。从吸引外资看，2022年，我国实际利用RCEP其他成员投资额235.3亿美元，同比增长23.1%。2023年1—4月，我国实际利用RCEP其他成员投资额近89亿美元，同比增长超过13.7%。

二是RCEP为我国广大企业带来实实在在的红利和实惠。RCEP叠加我国和RCEP其他成员已生效的双边自贸协定，为企业更好享惠创造了良好条件，帮助企业降低了贸易成本。2022年，我国企业在RCEP项下享惠出口货值2353亿元人民币，可享受进口国关税减让15.8亿元；享惠进口货值653亿元，减让税款15.5亿元。2023年一季度，我国企业在RCEP项下享惠出口货值622.9亿元，可享受进口国关税减让9.3亿元；享惠进口货值182.5亿元，减让税款4.8亿元。

“以RCEP对所有签署国全面生效为契机，商务部将继续做好高质量实施RCEP各项工作，从持续指导地方、行业、企业实施和利用好协定；不断提升公共服务水平，推动协定实施经验复制推广；推动成员国高水平履约，深入推进RCEP机制建设与合作三个方面引导地方、行业和企业深入对接RCEP机遇，充分享受协定政策红利，进一步发挥协定在促进产业链供应链合作、推动高质量发展等方面的积极作用。”商务部国际司负责人说。

(责编：杨曦、高雷)

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