人民网北京6月2日电 （记者乔雪峰）就业是民生之本，高校毕业生就业关系到民生福祉、高质量发展和国家未来。

“我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，为就业长期稳定创造了良好的条件。”今年3月，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，人力资源和社会保障部部长王晓萍介绍，稳就业、保就业政策红利持续释放，减负稳岗扩就业政策调整优化，技能培训、就业服务活动有序开展，为稳定和扩大就业提供了有力支撑。

据统计，今年高校毕业生将达到1158万人，招工难、就业难并存的结构性矛盾依然突出，普工难招、技术工人短缺。当下正值春招关键期，今年春招是经济社会全面恢复常态化运行后的第一个招聘季，高校的招聘情况引发广泛关注。

近日，《2023年春招人才迁徙报告》（以下简称《报告》）发布，《报告》显示，近3年春招中，人才供需比连续上升，人才竞争加剧。2021年春招，人才供需比为0.45，2022年上升为1.7，而在2023年春招中，该数字进一步攀升至2.36，平均5个人抢2个岗位。2023年春招岗位需求收缩，人才供给饱和。

《报告》显示，在2023年1-4月新发岗位Top10的行业中，新能源汽车行业人才需求连续三年同比增长，智能硬件、人工智能、企业数字化服务、芯片电子、游戏、新金融科技人才需求在2022年增长后，2023年出现回落。

新能源汽车、人工智能领域的人才成为当下最受职场欢迎的打工人。《报告》显示，2023年1-4月，新能源汽车成为人才流入流出比最高的行业，呈现出巨大的就业潜力，其次是智能硬件。

从学历的要求来看，本科及以上学历的要求占比逐年增加，学历越高，竞争压力越小。《报告》显示，2023年春招，要求本科及以上学历的岗位占比为9.75%，增幅3.47%；要求硕士及以上学历的岗位占比为8.9%，增幅3.09%；要求博士及以上学历的岗位占比为0.86%，增幅0.43%。专科人才的竞争最为激烈，其供需比为3.53。本科人才的供需比为2.34，硕士人才的供需比为1.32，博士及以上人才的供需比为1.23。本科人才面临的不只庞大的本科求职群体，更面临硕士、博士等群体降级就业的挤压。

“稀缺性导致的学历敲?砖时代已经结束，学历曾经隐含的价值已经不再等于学历应该隐含的价值。”北京光华管理学院教授张一弛分析称，如果学历意味着解决问题的能力，能够为机构与企业的难题提供解答方案，那么学历可以成为工作的敲?砖;而如果学历意味着发现问题的能力，能够为市场与社会的难题提供解答方案，那么学历就可以成为工作的起始点。

浙江大学人力资源管理研究所副所长王端旭表示，人才与企业之间存在博弈，企业需要降低对特定个体的依赖度，打造一支高素质、创新思维和适应能力强的人才队伍。

“人才供需比连续三年上升，就业市场进入饱和周期。”脉脉副总裁定胜斌表示，人才竞争加剧、学历通胀就业降级、主动离职减少成为人才饱和周期的三大特征。2023春招期间职场人求稳心态明显，仅有不到15%的职场人主动跳槽，约45%的求职者考虑过降级就业。

王端旭认为，虽然整体人才饱和，但中高端人才依旧是稀缺的。尤其是当下技术革新和市场变化不断加速，传统的经验和知识已经无法满足需求，中高端人才要具备品德素养、团队协作、沟通反馈、积极引领、战略执行、计划管控、创新变革、客户导向、学习成长等九大特征。

(责编：陈键、高雷)

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