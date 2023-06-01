人民网北京6月1日电 （记者申佳平）“工业是中国经济发展的根基，是推动经济提质增效的主战场。加快工业绿色发展是完整、准确、全面贯彻新发展理念的战略要求，是推进新型工业化的应有之义，是促进全球可持续发展的大势所趋。”6月1日，在2023工业绿色发展大会开幕式上，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌表示，近年来在各方共同努力下，我国工业绿色发展取得积极成效。

他介绍，2022年全国工业增加值突破40万亿元大关，高技术制造业、装备制造业占规模以上工业增加值比重分别达到15.5%和31.8%，产业结构不断优化升级。2012-2022年规模以上工业单位增加值能耗累计下降幅度超过36%，2022年大宗工业固废资源综合利用率超过52%，较2012年提高近10个百分点，钢铁、原铝、水泥熟料等单位产品能效处于世界先进水平，能源资源利用效率持续提升。2022年新能源汽车产销量分别达705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%、93.4%，连续8年保持全球第一，光伏产业链主要环节产量全球占比超过70%，绿色产品供给能力显著增强。

辛国斌表示，工业和信息化部将坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进，把绿色发展理念贯穿工业生产全过程、全链条、全领域，着力推动产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、产品供给绿色化、制造流程数字化转型。深化绿色技术、装备、标准等方面国际交流合作，分享创新经验、共享市场机遇，同走绿色发展之路，为维护全球可持续发展作出贡献。

(责编：申佳平、高雷)

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