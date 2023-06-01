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我国首个区块链技术领域国家标准获批发布

2023年06月01日16:19 | 来源：人民网
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人民网北京6月1日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日，《区块链和分布式记账技术 参考架构》（GB/T 42752-2023）国家标准正式发布。这是我国首个获批发布的区块链技术领域国家标准，进一步加快了我国区块链标准化进程，为区块链产业高质量发展奠定了基础。

据介绍，区块链是分布式网络、加密技术、智能合约等多种技术集成的新型数据库软件，是新一代信息技术的重要组成部分，是发展数字经济的重要技术支撑。《区块链和分布式记账技术 参考架构》国家标准是指导我国区块链技术应用和产业发展的基础性、通用性标准，规范了区块链系统的功能架构、核心要素等，为产业界统一对区块链概念的认识、建设完善区块链系统、选择使用区块链服务提供参考指引，目前已在上百家典型区块链企业中得到应用。

工业和信息化部信息技术发展司表示，下一步，将继续指导全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会（TC590）及有关单位，加大区块链和分布式记账技术领域国家标准研制力度，在全国范围内开展标准宣贯行动，强化标准应用深度，不断提升区块链产业服务水平，有力支撑制造强国、网络强国和数字中国建设。

(责编：申佳平、高雷)
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