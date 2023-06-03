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东风着陆场静候神十五航天员归来

2023年06月03日08:31 | 来源：光明日报
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　　 新华社酒泉6月2日电 神舟十五号载人飞船将于6月4日返回东风着陆场，而返回和回收过程中的气象保障尤为关键。记者6月2日从酒泉卫星发射中心气象团队了解到，根据最新的气象预报资料显示，飞船返回时段着陆场区域为多云天气，地面风力3-4级，气象条件满足返回要求，东风着陆场“东风”俱备，静候神十五航天员天外归来。

　　 东风着陆场位于巴丹吉林沙漠腹地，时值初夏，冷空气较为活跃，飞船返回舱开伞到落地，风向风速是影响其落点精度的重要气象要素。据了解，飞船返回最低气象条件要求高空风最大风速不大于70米/秒，地面平均风速不大于15米/秒。

　　 “我们正在进行神舟十五号返回当日的专项天气预报考核训练，这已经是近一个月以来的第4次考核了。”酒泉卫星发射中心气象室工程师陈锋介绍说，为圆满保障神舟十五号安全返回，东风着陆场气象团队从多年历史资料中挑出了6月份复杂天气样本多例随机进行考核，会商次数也从每天1次提高到了每天两三次，以提高对当月复杂天气样本的熟悉程度和预报能力。

　　 前期，气象预报团队研发了高空风分层预报系统，并对预报效果进行检验，为飞船落点预报提供专业精准精细的高空风预报。气象装备保障的科技人员则对天气雷达、数据接收处理等重要装备开展技术状态检查，确保每一次接收数据无误、每一次巡检全面到位。

　　 “根据最新的气象预报资料显示，飞船返回时段着陆场区域为多云天气，地面风力3-4级，气象条件满足返回要求。我们有信心、有决心、有能力迎接神舟十五号航天员凯旋。”酒泉卫星发射中心气象室副主任康林说。

　　 （李国利、杨振华、杨子凡）

(责编：王仁宏、杨迪)
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