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数字乡村建设走深走实 多地持续提升农民数字素养与技能

2023年06月08日17:05 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （王海跃）数字乡村是建设数字中国的重要内容。前不久印发的《2023年数字乡村发展工作要点》明确指出，到2023年底，我国数字乡村发展取得阶段性进展。其中，乡村治理数字化水平稳步提高，乡村数字普惠服务不断深化，农民数字素养与技能持续提升，数字乡村试点成效更加凸显。

云南省德钦县燕门乡位于澜沧江边，地处县城南部，曾属于国家“三区三州”深度贫困地区。身处大山之中，通信设施的落后曾阻隔了这里与网络世界的沟通。为了让包括燕门乡在内的乡村群众连通现代通信网络，2020年燕门乡茨中村开通云南省第一个乡镇5G基站后。

去年6月，“中国电信三千兆”正式落户燕门乡，一条致富信息路铺在了燕门乡。通信好了，世界触手可及，村子与外界交流频繁起来，村民的视野日渐开阔。在茨中村，燕门乡茨中完小退休教师张永正开办起了村里第一家特色民宿，跟上形势，成为村里的“网络达人”。

农村网络建设好，农业生产气象新。在浙江省杭州市龙井村的茶山上，监测设备在5G网络的支持下，实时回传空气温度、湿度、风向、降雨量和大气压力等气象数据，为茶园管理提供详细参考。

据了解，当地茶农通过“5G+物联网”技术实时采集茶叶生长过程中的数据，再分析茶叶形状、颜色等各项指标，当茶叶符合生长模型中采摘条件时，便可通知茶农采摘，从而提高茶叶品质。

新疆吉木乃县别斯铁热克乡库早齐村，“光网进村”叩开了游牧民的“数字”生活之门；福建省罗源县牛澳村，5G信号连接山海，为三面环山、一面向海渔村发展振兴插上“数字翅膀”……经过多年建设，我国行政村通宽带比例从2017年底的96%上升至2022年底的100%，通4G比例从2017年底的94%上升至2022年底的超99%，96%的乡镇镇区已实现5G网络覆盖。新一代高速网络向农村地区快速延伸为数字乡村建设奠定坚实基础。

一根网线，连接热闹都市和偏远乡村的师生；一块屏幕，跨越万里山海，让教育资源惠及更多人群……对于广大农村地区，数字化成既然乡村教育发展的重要抓手，也是提升农民数字素养的有效手段。

湖南省永州市下马渡镇市门前小学地处山区，在校学生不足20人，师资力量相对薄弱。通过多媒体设备，这个学习，市门前小学与城里的民生小学同步开展“云上读书分享会”。课堂上，两地师生“隔空问好”，共同分享读书体会。

在广东省阳江市阳西县，为缩城乡数字鸿沟，当地依托益农信息社依托网络平台，采取市场化运作，为农民免费提供网上农业专家咨询、技术培训、法律服务等，普通农户足不出村就能享受到便捷、高效的生活信息服务。

缩小城乡数字鸿沟，提升农村老年人数字化素养是重中之重。帮助农村老年人跨越数字鸿沟，首先需了解这一群体融入数字社会的难点，从而针对施策。针对该问题，湖南理工学院新闻传播学院团队选取我国东、中、西部10余个省的166个乡村作为研究样本，撰写了调研报告——《乡村振兴背景下农村老年人数字融入的困境与路径研究——基于东中西部166个乡村的调查》。在总结农村老年人数字融入现状基础上，分析了原因并给出了政策建议，一些建议被岳阳市相关部门吸纳。在近日揭晓的第十五届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛中，该团队调研报告成功入围全国赛。

当前，手机成为“新农具”，直播带货成为“新农活”。专家表示，着眼未来，缩小城乡差距、促进共同富裕，需要顺应数字时代要求，不断提升农民数字素养与技能，推动数字服务向农村地区延伸，不断缩小城乡数字鸿沟，以数字技术赋能乡村振兴。

(责编：王震、吕骞)
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