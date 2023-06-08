人民网北京6月8日电 （记者王震）据证监会网站消息，近年来，证监会每年五月组织开展全国防范非法证券期货宣传月（简称“防非宣传月”）活动，广泛宣传非法证券期货活动危害，提高广大投资者风险防范意识和能力。为保护投资者财产安全，维护资本市场秩序和社会稳定，证监会于今年五月组织开展了第四届防非宣传月活动。

本届防非宣传月主题为：深入贯彻党的二十大精神，发挥合法机构作用，抵制非法证券期货活动，减少投资者上当受骗。宣传标语是：“投资理财不受骗，查清资质是关键”。宣传内容包括非法推荐股票期货基金、股市黑嘴、假冒仿冒证券期货基金经营机构及从业人员、场外配资、非法发行股票、非法代客理财、境外机构非法提供跨境证券交易服务、非法集资、私募基金等领域违法违规典型案例、犯罪手法和主要特征。防非宣传月期间，证监会系统积极行动，组织创作大量群众喜闻乐见的宣传作品，通过网络新媒体、传统媒体和线下渠道广泛宣传，效果明显。

(责编：王震、吕骞)

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