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工信部：3项工业互联网平台领域国家标准正式发布

2023年06月08日15:39 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）近期发布2023年第2号中华人民共和国国家标准公告，批准GB/T 42562-2023《工业互联网平台选型要求》、GB/T 42568-2023《工业互联网平台 微服务参考框架》和GB/T 42569-2023《工业互联网平台 开放应用编程接口功能要求》3项工业互联网平台领域国家标准正式发布。

工业和信息化部信息技术发展司表示，工业互联网平台是新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是支撑两化融合发展的重要基础，建设和推广工业互联网平台，是全面落实《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等政策规划的工作重点。3项工业互联网平台领域国家标准正式发布对完善工业互联网平台标准体系，提升多样化工业互联网平台供给能力，推动工业互联网平台高质量发展具有重要意义。

据介绍，近年来，工业和信息化部持续推进工业互联网平台标准体系建设，以标准化加速工业互联网平台的规模化普及，以标准引领企业技术进步、管理变革、模式创新，提升企业核心竞争能力。截至目前，具有一定区域和行业影响力的平台超过240家，工业互联网平台已广泛应用在40多个国民经济重点行业，赋能、赋值、赋智作用日益凸显。

《工业互联网平台选型要求》国家标准为平台需求方“选平台”提供了参考依据，帮助企业评价工业互联网平台赋能水平，选择适宜自身的工业互联网平台。《工业互联网平台 微服务参考框架》《工业互联网平台 开放应用编程接口功能要求》2项国家标准为平台供给方“建平台”提供了指引，指导企业开发工业微服务和应用接口，加速工业知识的模型化沉淀和平台的互联互通，为构建工业互联网平台生态奠定基础。

工业和信息化部信息技术发展司同时表示，下一步将指导全国信息技术标准化技术委员会（TC28）及有关起草单位，继续做好工业互联网平台领域重点标准研制和宣贯推广工作，加速推进工业互联网平台创新发展，为我国新型工业化建设夯实技术底座。

(责编：申佳平、吕骞)
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