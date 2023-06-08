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外汇局：截至5月末我国外汇储备规模31765亿美元

2023年06月08日15:30 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，统计数据显示，截至2023年5月末，我国外汇储备规模为31765亿美元，较4月末下降283亿美元，降幅为0.88%。

据介绍，2023年5月，受主要经济体财政和货币政策预期、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数上升，全球金融资产价格涨跌互现。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模下降。我国经济运行持续回升向好，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

(责编：罗知之、吕骞)
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