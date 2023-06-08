人民网北京6月8日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，国家金融监督管理总局局长李云泽在第十四届陆家嘴论坛开幕式上表示，国家金融监督管理总局将坚决扛起新时代金融监管的职责使命，以新机构新气象新建树，当好贯彻党中央、国务院决策部署的执行者、行动派、实干家，完整、准确、全面贯彻新发展理念，助力加快构建新发展格局，推动高质量发展取得新成效。

一是切实提升服务实体经济有效性。经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣将紧抓恢复和扩大有效需求这个关键，持续优化和改善金融服务。加大新型消费和服务消费金融支持，促进新能源汽车、绿色家电等大宗消费。强化对投资的融资保障，支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。改进对外贸易信贷和出口信用保险服务，助力企业稳订单拓市场。紧随新一轮科技革命步伐，加大对高水平科技自立自强的支持力度，促进“科技—产业—金融”良性循环。抓住新领域新赛道蕴藏的新机遇，持续增加先进制造业、战略性新兴产业、传统产业转型升级等重点领域金融供给，有力支持加快建设现代化产业体系。坚持“两个毫不动摇”，优化民间投融资环境，强化民营企业金融服务，呵护好民营企业创业发展的激情。大力发展普惠金融，助力市场主体提信心添活力。

二是奋力开创金融监管工作新局面。加强和完善现代金融监管，是当前金融领域的一项重要任务。将聚焦中国式现代化建设全过程，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，切实提升监管的前瞻性、精准性、有效性和协同性。坚决消除监管空白和盲区，厘清责任边界，拉紧责任链条，加强综合治理，完善多主体参与、多领域协作、多层次贯通的责任体系，真正实现监管“全覆盖、无例外”。强化央地监管协同，完善制度安排、健全工作机制，实现中央与地方两个层面的无缝对接协调。持续整治金融市场乱象，重拳惩处严重违法违规行为。切实维护好金融消费者合法权益，不断提升广大人民群众获得感、幸福感、安全感。

三是坚决打好防控金融风险主动仗。防范化解金融风险是金融工作的永恒主题。近期国际银行业接连发生风险事件，虽然对我国直接冲击很小，但也有很强的警示意义。将始终以“时时放心不下”的责任感，突出重点、把握节奏、精准发力，稳慎化解存量风险、坚决遏制增量风险。下好风险前瞻防控“先手棋”，以更加主动的态度应对各类风险隐患，坚持早识别、早预警、早发现、早处置，努力把风险化解在萌芽状态，及时阻断风险蔓延。练好穿透监管“绣花工”，提高数字化智能化水平，真正做到“管住人、看住钱、扎牢制度防火墙”。打好风险处置“组合拳”，做实做细应急预案，完善常态化风险处置机制，多渠道充实处置资源，充分调动各方主动化险积极性。我国拥有党的领导政治优势，有集中力量办大事的制度优势，经济长期向好的基本面不会改变，作为全球经济增长主引擎的地位不会改变，这是防范化解风险的最大支撑和保障。目前，我国金融业运行整体平稳，风险总体可控，完全有条件有信心有能力守牢不发生系统性金融风险底线。

四是持续深化重点领域改革促发展。解决影响和制约金融业发展的难题，必须坚定不移深化改革。将以金融体系结构调整优化为重点，持续优化融资结构和金融机构体系、市场体系、产品体系，进一步提升金融服务实体经济的适配性。引导金融机构牢固树立正确经营观、业绩观和风险观，强化公司治理、转换经营机制、完善管理流程，加快建立中国特色现代金融企业制度。监管体制改革是金融改革的重要一环。将以自身机构改革为契机，切实转变职能、提升效能、改进作风，用铁肩膀挑起监管重担。持续优化制度供给，积极推动法律法规“立改废释”，与时俱进完善审慎监管规则，该管的坚决管住，该放的有序放开，切实促进金融业稳定健康发展。

五是始终坚持金融对外开放不动摇。对外开放是我国长期坚持的基本国策，金融业开放的大门只会越开越大。近年来，金融领域先后推出50多条开放措施，取消了外资股比限制，大幅减少了外资准入数量型门槛，一批开放实例先后落地。近期法巴农银理财也将在上海开业。将继续坚持“引进来”和“走出去”并举，稳步推进金融业高水平对外开放，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。在财富管理、绿色金融、养老健康、资产管理等领域，热忱欢迎经营稳健、资质优良的外资机构来华展业，鼓励符合条件的外资机构参与各类业务试点。高质量实施区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），不断提升金融业制度型开放水平。优化跨境金融服务，大力支持共建“一带一路”。积极参与国际金融治理建设，加强政策协调和监管协作，共同促进全球金融稳定。

(责编：罗知之、吕骞)

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