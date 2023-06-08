人民网北京6月8日电 （黄盛）今日，在第十四届陆家嘴论坛上，中国人民银行行长易纲、国家金融监督管理总局局长李云泽、 证监会主席易会满和国家外汇管理局局长潘功胜纷纷发表演讲，就绿色金融、整治金融市场乱象、监测监管资本市场交易行为、外汇政策等话题表达出金融监管部门的态度。

易纲： 实现“30·60”目标 需要“胡萝卜加大棒”

中央做出“30·60”部署以后，中国人民银行坚决把绿色金融工作摆在突出位置，重点抓了三方面工作，分别是加强环境信息的披露、完善政策激励约束体系以及开展气候变化的压力测试。

易纲认为，实现“30·60”目标需要“胡萝卜加大棒”，显著提高排碳成本可以理解为“大棒”，适度提高则是“中棒”或“小棒”，而中国人民银行设立的碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款两项货币政策工具则是激励机制中的“胡萝卜”。

易纲认为，中国人民银行提供给金融机构的再贷款到期收回，金融机构向企业发放碳减排贷款自担风险，这样的“胡萝卜”激励机制是适中的、市场化的。同时，接受中国人民银行资金支持的金融机构承诺对外披露发放碳减排贷款的余额、利率及相应碳减排效应等信息，并接受第三方独立机构的核查和社会监督。截至2023年4月末，碳减排支持工具余额近4000亿元，支持金融机构发放贷款约6700亿元，带动碳减排量超过1.5亿吨，取得了比较好的效果。

李云泽：持续整治金融市场乱象 重拳惩处严重违法违规行为

李云泽表示，今年以来，我国经济发展回升向好态势持续巩固，市场需求稳步恢复，积极因素不断增多，彰显出强大的韧性和活力。在金融监管方面，国家金融监管总局将抓紧恢复和扩大有效需求这个关键，持续优化和改善金融服务；切实提升金融监管的前瞻性、精准性、有效性和协同性；稳慎化解存量风险，坚决遏制增量风险；始终坚持金融对外开放不动摇。

“经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。”李云泽认为，国家金融监管总局将抓紧恢复和扩大有效需求这个关键，持续优化和改善金融服务。

易会满：将持续加强资本市场交易行为的监测监管

易会满表示，近期，股票波动有所加大，板块热点轮动加快，关于量化交易、市场公平性、资金短线炒作、行业机构责任等讨论增多。证监会高度重视资本市场监管，将持续加强市场交易行为的监测监管，做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析，对内幕交易、市场操纵等违规行为坚决予以打击，切实维护良性健康的市场秩序和生态。

易会满说，将继续大力发展权益类基金，推动公募基金行业总量提升、结构优化，支持证券基金期货私募资管产品稳健发展，引导私募证券投资基金规范健康发展，进一步推动各类中长期资金加大权益类资产配置，同时加强横向协同，健全完善税收、会计等配套制度机制，进一步打通痛点、堵点，为各类机构投资者弱势创造更加有利制度环境。

潘功胜：不跟随美联储“大放大收”，不搞竞争性的零利率或量化宽松政策

潘功胜表示，中国外汇市场平稳运行仍然具备良好基础。一是中国经济运行总体保持稳中上行的态势，美国经济则有可能面临温和衰退，经济基本面对人民币汇率具有支撑作用；二是随着美联储加息周期接近尾声，美元走强较难持续，外溢影响有望减弱。总体看，我国外汇市场将有条件保持较为平稳的运行状态。

潘功胜介绍说，近年来，中国金融周期则相对稳健。2020年以来，10年期国债到期收益率在2.4%—3.4%之间窄幅波动，最高与最低点的极差不到100个基点，显著低于美国十年期国债收益率同期波幅近400个基点。中国社会融资规模则保持10%左右的增速。中国金融周期相对稳健背后的原因，是中国长期坚持稳健的货币政策。我国货币政策坚持以我为主，坚持跨周期和内外平衡导向，不跟随美联储“大放大收”，不搞竞争性的零利率或量化宽松政策。

(责编：王震、吕骞)

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