本报记者 邱海峰

6月2日，2023RCEP区域食品产业博览会在山东省烟台市国际博览中心开幕。本届博览会通过搭建RCEP区域食品产业经贸交流平台，推动中国与RCEP成员在食品产业、预制菜产业等领域的合作，吸引了来自RCEP成员的上千家企业参展。图为观众在会上了解预制菜产品。

唐 克摄（人民视觉）

去年以来，浙江省玉环市持续加强对港口企业的引导力度，拓展大麦屿港与东南亚国家、RCEP国家的合作。图为一艘满载6245吨新季猕猴桃的新西兰货轮停泊在大麦屿港集装箱码头，该航线是大麦屿港于去年成功开通的RCEP国家水果进口航线，实现了入境水果业务零的突破。

段俊利摄（人民视觉）

6月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对菲律宾正式生效，标志着RCEP对东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰等15个签署国全面生效。商务部表示，RCEP区域总人口、GDP总值、货物贸易金额均占全球比重约30%，协定对15方全面生效标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区进入全面实施的新阶段。

实施以来成效初步显现

2020年11月15日，东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰共同签署RCEP，并推动协定于2022年1月1日正式生效。商务部国际司负责人介绍，在各方共同努力下，RCEP实施以来，成效初步显现——

各成员间货物贸易往来更加密切，区域内贸易成为稳定和拉动各成员对外贸易增长的关键力量。受益于RCEP生效实施释放的积极信号，本地区持续成为全球投资的热点区域，大多数成员利用外资呈现积极上升态势，区域整体吸引绿地投资增势强劲。

RCEP实施为我国稳外贸稳外资发挥了重要作用。从贸易看，2022年，我国与RCEP其他成员进出口总额12.95万亿元人民币，同比增长7.5%，占我国外贸进出口总额的30.8%。2023年1—4月，我国与RCEP其他成员进出口总额为4.12万亿元，同比增长7.3%，占我国外贸进出口总额30.9%。从吸引外资看，2022年，我国实际利用RCEP其他成员投资额235.3亿美元，同比增长23.1%。2023年1—4月，我国实际利用RCEP其他成员投资额近89亿美元，同比增长超过13.7%。

RCEP为我国广大企业带来实实在在的红利和实惠。RCEP叠加我国和RCEP其他成员已生效的双边自贸协定，为企业更好享惠创造了良好条件，帮助企业降低了贸易成本。2022年，我国企业在RCEP项下享惠出口货值2353亿元人民币，可享受进口国关税减让15.8亿元；享惠进口货值653亿元，减让税款15.5亿元。2023年一季度，我国企业在RCEP项下享惠出口货值622.9亿元，可享受进口国关税减让9.3亿元；享惠进口货值182.5亿元，减让税款4.8亿元。

促进区域内生产要素自由流动

随着RCEP对菲律宾正式生效，中国将与菲律宾相互实施RCEP关税减让。根据国务院关税税则委员会发布的公告，自2023年6月2日起，对原产于菲律宾的部分进口货物实施RCEP东盟成员国所适用的协定税率，后续年度税率自当年1月1日起实施。

“RCEP对菲律宾正式生效后，预计可为我们菲律宾的客户每年节省将近百万元进口关税。”山东英科环保再生资源股份有限公司进出口专员王蓓蓓说，“这大大提升了我们产品在菲律宾市场的竞争力，国外客户正在积极下单，我们对东南亚市场更有信心了。”

业内人士认为，包括中国、菲律宾在内，RCEP对15个签署国全面生效，推动15方在货物、服务和投资等方面履行开放承诺，叠加各领域高水平规则，将极大促进区域内原材料、产品、技术、人才、资本、信息和数据等生产要素的自由流动，推动逐步形成更加繁荣的区域一体化大市场，促进成员国更大范围、更高水平、更深层次的开放合作。

商务部国际司负责人表示，RCEP的全面生效为我国与成员方扩大货物贸易创造了更有利条件，还将带动相应的服务贸易和投资开放，促进贸易便利化和营商环境的提升。持续推动高质量实施RCEP，将有利于深入推进区域产业链供应链融合发展，有利于地方、产业和企业拓展国际经贸合作新空间，有利于在更高起点上推动实现更高水平制度型开放。

用好用足协定政策红利

RCEP已对所有签署国全面生效，如何让地方、产业和企业用好用足协定政策红利？

“我们将指导地方落实好《关于高质量实施RCEP的指导意见》，把握RCEP渐进开放过程，逐步全面发挥协定的经济效应。”商务部国际司负责人说，将进一步加强RCEP专题培训，在前两年已举办13期培训基础上，聚焦石化、机电、轻纺、汽车等具体产业深入开展RCEP稳链固链专题培训。鼓励地方和行业开展更加精细化、更有针对性的培训，帮助企业充分理解、用好协定政策红利。

RCEP生效实施以来，不少地方形成了很多创新举措和成果，包括高标准落实RCEP贸易便利化措施，推进实施快运和易腐货物6小时通关；积极打造线上RCEP智能应用公共服务平台，大力推广原产地证书全流程数字化服务，助力企业高效享惠；开拓和增加面向RCEP成员方向的外贸班轮、空运航线、铁路货运班列和站点，增强口岸通关效率和通行能力。

上述负责人表示，下一步，将梳理总结各地在对接RCEP、优化营商环境、促进贸易投资合作等方面的好经验好做法，形成可复制、可推广、可落地的利用RCEP经典案例，不断提升协定利用率和利用水平。同时，在前期优化中国自由贸易区服务网功能基础上，持续为企业提供RCEP政策咨询和答疑服务。积极推动成员间产品和服务标准规制的协调对接，务实推进地区合格评定互认合作，为RCEP高质量实施创造更好条件，带动地方和企业更加充分融入RCEP大市场，在更高水平上实现互利共赢和共同发展。

(责编：袁勃、胡永秋)

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