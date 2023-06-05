人民网记者 王震

AI（人工智能）大模型新发职位增长10.16%，机器学习招聘年薪中位数达48.75万，AIGC（生成式人工智能）人才增长20.87%……

今年以来，随着ChatGPT火爆全网，国内众多科技企业纷纷“亮剑”人工智能大模型领域，AI正在成为吸引数字科技人才的新风口。

企查查数据显示，2023年以来，我国新增13.8万家人工智能相关企业，其中第一季度新注册11.4万家，同比增加24.9%（注1）。

站上风口的AI行业，企业重金求才。由于图像识别、智能语音、生成式AI、大模型等技术应用大热，相关赛道竞争激烈。为吸引人才，企业纷纷开出更高薪酬价码。记者梳理发现，目前不仅百度、腾讯、阿里、字节等互联网大厂高薪“抢人”，众多科研机构、创业团队、手机厂商也在加码招揽数字科技人才。

来自猎聘的《2023Q1就业趋势大数据报告》显示，从新发职位数量看，今年一季度AI大模型领域同比增长10.16%，AIGC类同比增长2.39%，对话机器人类同比下滑38.06%。从薪资水平看，上述3个领域中最高的是AIGC岗位，招聘年薪整体中位数为33.75万；对话机器人、AI大模型岗位分别为31.2万、27万。

2023年一季度三领域新发职位占比排名与招聘薪资。数据来源：猎聘大数据

在求职方面，AI等数字技术行业优渥的薪资水平和职业空间正在吸引着更多求职者的青睐。

拉勾招聘数据显示，智能制造/智能硬件、人工智能等行业成为数字科技人才的首选赛道，分别有25%的受访人希望进入相关行业。

智联招聘数据显示，一季度，2023届毕业生投递数字经济相关行业简历数量同比增幅达155.3%。

猎聘数据显示，一季度AIGC人才同比增长超20%，对话机器人人才增长7.9%。

与此同时，企业仍然缺乏数字化专业人才。3月17日，社会科学文献出版社等发布的《产业数字人才研究与发展报告（2023）》指出，当前我国数字人才缺口为2500万至3000万。智联招聘与北大国发院联合调查显示，2022年超八成企业开启数字化转型，41.2%的企业缺乏具有数字化专业背景的人才。

业内人士认为，随着各行业加速数字化转型与智能化升级，数字化人才需求会持续增加。

“目前每个行业的企业在自动化、数字化和智能化上水平都在不断提升，迫切需求相应的技术人才。AI人才也是如此，相关需求还会保持快速增长，特别是高层级岗位更加明显。”智联招聘执行副总裁李强对记者表示，预计会有更多企业为抢占产业高地而高薪聘请“塔尖人才”，未来人才结构将向高知化、复合化、年轻化方向发展。

“大语言模型的出现让科技从业者相信，AI的类人推理计算能力正在走向实用。”在电子科技大学网络空间安全学院院长张小松来看，技术的进步在短期内看似在跟人类现有职业竞争，但是随着时间的拉长和适应，技术更多的是促进社会的发展进步，催生更多就业机会，“比如，Prompt工程师就是一个新的职业。”

张小松同时指出，人类的创新能力是AI无法完全模拟的，将AI为己所用，将为科技人才打开更大发展空间。

注1：仅统计企业名称、经营范围、产品名称包含关键词“人工智能”“AI”的企业

(责编：王震、吕骞)

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