人民网北京6月5日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，自2022年12月云南磨憨铁路口岸进境水果指定监管场地投入使用至今年6月1日，中老铁路已累计运输进口水果2.3万吨，货值约5.6亿元。

6月1日上午，一列满载740吨泰国榴莲、山竹的水果冷链专列驶入王家营西集装箱中心站。该趟专列共搭载水果冷链集装箱36个，经中老铁路全程运输仅用时26个小时，货物抵达昆明后陆续转运至全国各大水果市场。

当前榴莲、山竹等热带水果大量上市，中老铁路迎来水果进口运输高峰。中铁联集昆明中心站副总经理徐超介绍，针对水果到达量持续增长的实际，他们采取优先卸车、优先交付、优先提柜、优先回空的保障措施，同时开辟站内掏箱功能，确保水果到达以后能够第一时间分拨到全国各地。

为提升进口水果运输效率，中国铁路昆明局集团有限公司携手昆明海关、中铁联集，优化水果进口查验和装运组织流程，压缩磨憨铁路口岸停留时间，加快到站卸车分拨速度，保障水果抢“鲜”上市。

中老铁路运输进口热带水果的数量与质量不断攀升，丰富了我国百姓的“果篮子”。据悉，今年中老铁路进境东南亚热带水果运输旺季将持续至6月底，预计运量突破3万吨。

(责编：王连香、吕骞)

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