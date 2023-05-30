本报记者 章文 本报通讯员 邓孟

原标题：神舟十六号载人飞船将于30日9时31分发射升空

本报酒泉5月29日电（记者章文 通讯员邓孟）中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强，29日在神舟十六号载人飞行任务新闻发布会上宣布，经空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部研究决定，我国瞄准北京时间5月30日9时31分发射神舟十六号载人飞船，飞行乘组由航天员景海鹏、朱杨柱和桂海潮组成，景海鹏担任指令长。航天员景海鹏先后参加过神舟七号、九号、十一号载人飞行任务，朱杨柱和桂海潮都是首次飞行。

林西强介绍，此次任务是载人航天工程今年的第二次飞行任务，也是空间站应用与发展阶段首个载人飞行任务，任务主要目的为：完成与神舟十五号乘组在轨轮换，驻留约5个月，开展空间科学与应用载荷在轨实（试）验，实施航天员出舱活动及货物气闸舱出舱，进行舱外载荷安装及空间站维护维修等任务。

“按计划，神舟十六号载人飞船入轨后，将采用自主快速交会对接模式，对接于天和核心舱径向端口，形成三舱三船组合体。”林西强说，目前，空间站组合体状态和各项设备工作正常，神舟十六号载人飞船和长征二号F遥十六运载火箭产品质量受控，神舟十六号航天员乘组状态良好，地面系统设施设备运行稳定，发射前各项准备工作已就绪。

(责编：罗知之、陈键)

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