人民网记者 车柯蒙

今年年初，一部在云南拍摄的田园治愈剧《去有风的地方》备受好评，剧集选景云南大理，展示了当地淳朴民风及至美风光，苍山洱海油画般的自然图景更是吸引了无数游客打卡。

殊不知，曾经的洱海，也经受过水域减少、水质污染等“疑难杂症”的困扰。20世纪80年代起，洱海水质急速下降，从贫营养状态转向富营养状态，曾两次暴发蓝藻水华。绿水的“重塑”源头上依赖青山的健康,开展洱海流域山水林田湖草生态保护修复是洱海保护治理的必然要求，也是大理白族自治州生态文明建设的重要内容。

为什么要把洱海保护好？记者了解到，洱海流域位于澜沧江、金沙江和元江三大水系分水岭地带，地处青藏高原与云贵高原结合部，是我国“两屏三带一区多点”国家生态安全屏障体系中黄土高原—川滇生态屏障的重要组成部分，肩负着西部高原、长江流域生态安全屏障的建设任务。

近年来，大理市深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，统筹保护与发展，大力推进生态保护和建设，不断推进苍山洱海高水平保护和流域高质量转型发展。据大理市林业和草原局局长杜杨锋介绍，当地秉承“山水林田湖草沙是生命共同体”的理念，以苍山洱海一体化保护为抓手，以绿水的重塑源头上依赖青山的健康为工作思路，以生态资源的有效保护为重点，强化洱海流域水源涵养综合保护体系建设，林草湿资源保护取得新的阶段性成效。现如今，碧波荡漾的洱海背靠着巍峨的苍山，自然美景再度焕发魅力。

数字技术快速发展，大数据、云计算、人工智能等技术赋能生态治理。在大理，相关部门以数字化、智慧化手段推动推动山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，为苍山洱海筑起生态保护的“数字屏障”。

大理市林业和草原局森林和草原监测综合管理平台。受访方供图

大理市林草局以苍山为重点，构建洱海流域水源涵养综合保护体系，提升洱海流域水源涵养能力。利用物联网、边缘计算、云计算、大数据、人工智能等前沿的数字技术，建设了智慧林草系统，搭建了一套从终端到边缘到中心的监测预警体系，通过“空、天、地、人”的有机连接，做到科学规范的实时监测预警和资源统一调度管理。

这一过程中，智能高效的算力基础设施为智慧林草打造了坚实的数字底座，极大地提高工作效率。据了解，浪潮信息为大理市林草局提供了从云计算、边缘计算、到人工智能计算的整体算力解决方案，支撑智慧林草的建设。一方面，保障智慧林草平台7x24小时运行；另一方面，随着林草数据的不断积累，通过智能算力的赋能，可以更多地从数据中挖掘价值，为生态保护和发展提供决策参考，用科技的力量守护绿水青山。

双光谱火情监测系统。受访方供图

算力如何发挥其作用？以森林防火为例，双光谱火情监测系统通过安装在前端的高精度云台360°监控半径15km内的覆盖区域，并将图像传送给基于AI深度学习的烟火识别引擎。烟火识别引擎实时分析数据，一旦发现烟气或红外热点，实时将数据回传到数据中心，可以实现毫秒级预警，客户端产生相应告警信息。值守人员即可通过平台查看火情图片、实时视频、火情视频录像，并控制前方云台实时监控火点现场情况。当值守人员确认当前火点信息后，相关数据会转发给 GIS 系统，GIS 系统接收到特定地址编码的高精度云台回传的具体数据，即可计算火点位置信息，并标注在 GIS 地图上。同时，启动后台的发布平台，第一时间通知森林防火灭火相关人员及时前往开展处置，相关领导可以在林火监测调度中心进行远程调度指挥。

现如今，智慧林草体系正在为大理林草资源保护工作带来有力支持，记者了解到，2023年云南平均降雨量较常年同期偏少六成，平均气温较常年同期偏高0.8℃，大理一季度降雨量更是自有气象记录以来的最低值，在这样严峻的气候环境下，通过运用森林防火视频监控系统24小时不间断巡查的功能，加大了野外违规用火和火情实时监测力度，切实将“技防”和“人防”有效结合。截止目前，大理市首次实现防火期零火灾，这也是大理市智慧林草项目运行后取得的重大突破。

(责编：孙红丽、吕骞)

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