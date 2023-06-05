人民网北京6月5日电 （记者申佳平）6月5日，在国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会上，国家发展和改革委员会副主任李春临介绍，由证监会审核发行的第一批企业债已正式在市场上发行。

“统一的要素市场是全国统一大市场的重要组成部分，也是建设全国统一大市场的重点领域。”李春临表示，近年来，各方面持续加力，共同推动一批实质性改革举措相继落地、渐次开花。

比如，深化农村集体经营性建设用地入市试点工作全面启动，稳妥有序放开放宽城市落户政策，全面实行股票发行注册制改革，统一公司、企业债券发行审核监管职责，推动形成互联互通的技术交易网络，加快构建统一的数据基础制度体系，等等。按照机构改革相关要求，原来由发改委管理的企业债发行审核职能划转到了证监会，现在划转后由证监会审核发行的第一批企业债已正式在市场上发行，这些改革都在有效往前推进。

李春临表示，总体来看，各要素领域改革系统性、整体性、协同性进一步提升，产生了改革与发展互促共进的叠加效果，为推动高质量发展发挥了积极作用。下一步，将会同有关方面，围绕中共中央、国务院《关于加快建设全国统一大市场的意见》部署的各项重点任务，坚持系统观念，健全城乡统一的土地和劳动力市场，加快发展统一的资本市场，加快培育统一的技术和数据市场，破除要素市场分割和多轨运行，推动各领域要素市场制度在政策取向上相互配合、在实施过程中相互促进、在改革成效上相得益彰。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经