人民网北京5月29日电 （记者李栋、王天乐）小满时节，全国冬小麦已开始由南到北陆续收获。位于北京市北三环联想桥两侧的试验田里麦浪滚滚，丰收在望。

据了解，麦田隶属于中国农业科学院作物科学研究所，占地150亩，因地处寸土寸金的市区，被网友称为“最贵麦田”。

近日的北京，阳光明媚，大片麦田进入灌浆期，在蓝天白云映衬下宛如油画，记者通过镜头记录下夏收时节的京城“丰”景。