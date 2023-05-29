人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

组图：京城“丰”景！北京“城市麦田”收获在望

2023年05月29日15:32 | 来源：人民网
小字号
远眺北京“城市麦田”，丰收在望。人民网记者 王天乐摄
远眺北京“城市麦田”，丰收在望。人民网记者 王天乐摄
12345678910

人民网北京5月29日电 （记者李栋、王天乐）小满时节，全国冬小麦已开始由南到北陆续收获。位于北京市北三环联想桥两侧的试验田里麦浪滚滚，丰收在望。

据了解，麦田隶属于中国农业科学院作物科学研究所，占地150亩，因地处寸土寸金的市区，被网友称为“最贵麦田”。

近日的北京，阳光明媚，大片麦田进入灌浆期，在蓝天白云映衬下宛如油画，记者通过镜头记录下夏收时节的京城“丰”景。

 

(责编：鲁婧、高雷)分享让更多人看到

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部