本报记者 刘诗瑶 喻思南 林 渊

5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体在转运途中。

汪江波摄（新华社发）

5月29日上午，神舟十六号载人飞行任务新闻发布会在中国酒泉卫星发射中心举行，中国载人航天工程办公室副主任林西强介绍神舟十六号载人飞行任务有关情况。

经总指挥部研究决定，瞄准北京时间5月30日9时31分发射神舟十六号载人飞船，飞行乘组由航天员景海鹏、朱杨柱和桂海潮组成，景海鹏担任指令长。景海鹏先后参加过神舟七号、神舟九号、神舟十一号载人飞行任务，朱杨柱和桂海潮都是首次飞行。

此次任务是载人航天工程今年第二次飞行任务，也是空间站应用与发展阶段首个载人飞行任务，将驻留约5个月，开展空间科学与应用载荷在轨实（试）验，实施航天员出舱活动及货物气闸舱出舱，进行舱外载荷安装及空间站维护维修等任务。

按计划，神舟十六号载人飞船入轨后，将采用自主快速交会对接模式，对接于天和核心舱径向端口，形成三舱三船组合体。在轨驻留期间，神舟十六号航天员乘组将迎来神舟十七号载人飞船的来访对接，计划于今年11月返回东风着陆场。

目前，空间站组合体状态和各项设备工作正常，神舟十六号载人飞船和长征二号F遥十六运载火箭产品质量受控，神舟十六号航天员乘组状态良好，地面系统设施设备运行稳定，发射前各项准备工作已就绪。神舟十五号航天员乘组在与神舟十六号航天员乘组完成在轨轮换任务后，返回地面。

第三批航天员首次执行飞行任务，航天飞行工程师和载荷专家首次飞行

神舟十六号乘组是我国空间站应用与发展阶段迎来的首个乘组，由1名首批航天员和2名第三批航天员组成。其中，航天驾驶员景海鹏和航天飞行工程师朱杨柱来自航天员大队，主要负责直接操纵、管理航天器，以及开展相关技术试验。载荷专家桂海潮是北京航空航天大学的一名教授，主要负责空间科学实验载荷的在轨操作，在科学、航天工程等领域受过专业训练且具有丰富操作经验。

相比以往乘组，神舟十六号乘组有以下特点：首次包含“航天驾驶员、航天飞行工程师、载荷专家”3种航天员类型；第三批航天员首次执行飞行任务，也是航天飞行工程师和载荷专家的首次飞行；景海鹏是第四次执行飞行任务，将成为我国目前为止“飞天”次数最多的航天员。自神舟十六号飞行乘组2022年6月确定以来，3名航天员全面开展了各项任务强化训练及准备。

神舟十六号飞行任务期间，将迎来2次对接和撤离返回，即神舟十五号载人飞船返回、天舟五号货运飞船的再对接和撤离以及神舟十七号载人飞船对接；将开展电推进气瓶安装、舱外相机抬升等平台照料工作；将完成辐射生物学暴露实验装置、元器件与组件舱外通用试验装置等舱外应用设施的安装，按计划开展多领域大规模在轨实（试）验，有望在新奇量子现象研究、高精度空间时频系统等方面产出高水平科学成果，还将开展天宫课堂太空授课活动。

神舟十五号乘组将与神舟十六号乘组完成在轨交接和轮换后返回地面

去年11月29日，神舟十五号飞船发射入轨。目前，神舟十五号航天员乘组已在轨工作生活180多天。各项在轨工作进展顺利，他们已圆满完成了四次出舱活动任务，成为执行出舱任务次数最多的乘组；还开展了多次载荷出舱任务，开展了多项工程技术研究、航天医学实验以及空间科学实（试）验，涵盖了生命生态、材料科学、流体力学等，获取了宝贵的实验数据。

目前，神舟十五号航天员乘组正在紧张有序地开展神舟十六号乘组进驻和神舟十五号飞船返回前的各项准备工作。在神舟十五号乘组返回前，他们需要持续开展部分空间科学在轨实（试）验，完成返回前实验样本采集、处置和下行物品的清点整理；待神舟十六号乘组进驻，两个乘组完成在轨交接和轮换后返回地面。

计划在2030年前实现中国人首次登陆月球

林西强介绍，在确保安全稳定运行的基础上，我国空间站应用与发展阶段主要任务可从“应用”与“发展”两个方面来概括。

应用方面，将充分利用空间站目前已配置的舱内实验柜和舱外载荷，以及巡天空间望远镜等设施设备，滚动实施近千项科学研究与应用项目，开展较大规模的空间科学实验与技术试验；发展方面，将统筹载人月球探测任务，研制可重复使用的新一代近地载人运载火箭和新一代近地载人飞船。还将适时发射扩展舱段，将空间站基本构型由“T”字构型升级为“十”字构型。

林西强介绍，我国第四批预备航天员选拔已于2022年全面启动，计划选拔12至14名预备航天员，包括航天驾驶员、航天飞行工程师和载荷专家三类，并首次在港澳地区选拔载荷专家。截至2023年3月，已完成初选阶段选拔工作，共有100多名候选对象进入复选阶段，其中航天驾驶员来自陆海空三军现役飞行员，航天飞行工程师和载荷专家主要来自工业部门和高等院校，特别是有10余名来自香港和澳门地区的候选对象进入复选。计划今年年底前完成全部选拔工作。

近期，我国载人月球探测工程登月阶段任务已启动实施，总的目标是于2030年前实现中国人首次登陆月球，开展月球科学考察及相关技术试验，突破掌握载人地月往返、月面短期驻留、人机联合探测等关键技术，完成“登、巡、采、研、回”等多重任务，形成独立自主的载人月球探测能力。

为此，中国载人航天工程办公室已全面启动部署研制建设工作，包括研制新一代载人运载火箭（长征十号）、新一代载人飞船、月面着陆器、登月服等飞行产品，新建发射场相关测试发射设施设备等。

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2023年05月30日 04 版）

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(责编：袁勃、赵欣悦)

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