人民网北京6月12日电 （记者杨曦）2023年6月10日是我国第七个“文化和自然遗产日”，主题为“多彩的地球 多样的生命”。据国家林草局消息，当日，由国家林业和草原局、海南省林业局主办的主题宣传活动在海南举行。

主题宣传活动包含世界遗产主题巡展、热带雨林和黎族传统聚落考察、世界遗产学术研讨会及相关配套活动。据介绍，6月9日—30日，海南将在海口、三亚、五指山、陵水、保亭、东方、昌江7个市（县）开展主题巡展，展示中国56项世界遗产和“海南热带雨林和黎族传统聚落”世界遗产提名地的特装展。活动还将邀请专家学者深入走访东方白查村、海南热带雨林国家公园五指山片区和五指山黎峒文化园、牙胡梯田，了解海南热带雨林及黎族传统村落。研讨会将邀请国内外世界遗产地代表、高校世界文化和自然遗产研究学者等围绕世界遗产价值和全球意义、世界遗产的保护和利用，为海南申遗出谋划策。

据了解，2022年，“海南热带雨林和黎族传统聚落”被正式列入世界遗产预备清单，正在申请世界双遗产。

(责编：杨曦、高雷)

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