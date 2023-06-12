人民网北京6月12日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，湖南官（庄）至新（化）高速公路九龙池隧道（原名黄沙界隧道）双幅贯通，标志着官新高速公路全线22座隧道全部贯通，为项目今年年底通车奠定坚实基础。

官新高速公路途经湖南中部山区，地质条件复杂，桥隧占比达74％，是湖南目前桥隧比例最高、施工难度最大的高速公路建设项目。全线共有22座隧道，总长约53公里，其中特长隧道2座、长隧道8座。

九龙池隧道是官新高速公路重点控制性工程。项目部采取改善隧道台车临边防护、改造立架台车、使用自行式液压栈桥等举措，先后攻克隧道地质断层破碎、围岩复杂、涌水突泥等难题，比原计划提前60天实现双幅贯通目标。

官新高速公路是呼北高速公路的重要组成部分，主线全长76.5公里。项目通车后，将连接安化与怀化、娄底、常德等地的公路网络，改善武陵山片区交通运输条件，促进沿线地区经济社会发展及区域旅游资源开发。

(责编：王连香、高雷)

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