人民网北京6月12日电 （记者许维娜）伟大实践孕育伟大思想，伟大思想引领伟大事业。由国家发展和改革委员会编著的《深学笃行习近平经济思想 谱写高质量发展新篇章》近日已由中国计划出版社、中国市场出版社出版发行。

习近平经济思想深刻总结了我国经济发展的实践经验，系统回答了我国经济发展怎么看、怎么干等一系列重大问题，为做好新时代新征程经济工作指明了正确方向、提供了根本遵循。为深入学习贯彻习近平经济思想，按照党中央统一部署，中共中央宣传部、国家发展和改革委员会组织编写了《习近平经济思想学习纲要》并已正式出版发行。为帮助广大干部群众更全面深入学习把握《纲要》精神，国家发展和改革委员会围绕《纲要》的主要内容，结合经济领域重点工作，组织全委力量编写了本书。

本书内容涵盖加强党对经济工作的全面领导、坚持以人民为中心的发展思想、把握新发展阶段、坚持新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展、推进中国式现代化、坚持和完善基本经济制度、部署实施国家重大发展战略、实施高水平对外开放、统筹发展和安全、坚持正确工作策略和方法等主题，解读权威、阐释透彻，启发性和指导性强，有助于社会各界学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想在经济领域原创性贡献，深入理解习近平经济思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，正确把握我国经济发展的根本保证、根本立场、历史方位、指导原则、鲜明主题、重要保障等重大问题，是一本帮助学习领悟《纲要》的重要辅导读物。

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