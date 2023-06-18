人民网记者 杨虞波罗

制图：高荣（实习生）

今年“618”购物节已在各平台全面启动，叠加父亲节、端午假期等因素，新玩法新体验不断涌现，新型消费持续释放发展潜力。

“懒人神器”火爆出圈、户外装备热销、粽子消费升温……记者从多家平台获悉，尽管今年“618”的声量并不是很大，也剧透了一些“消费新趋势”。

今年的“618”，恰逢父亲节，与节日相关的礼品也进入热销期，京东数据显示，父亲节节日选礼呈现出新的消费特征，年轻人希望送给父辈的礼物更加注重新科技、新材质和商品功能。

值得一提的是，年轻消费群体也更加关注父辈的运动兴趣和运动健康，跑步、钓鱼，以及手串等品类尤其具有代表性。比如，木手串销售增长超200%。

从父亲节礼品的消费趋势可以看出，现在的年轻人更加青睐“精准”的礼物，与其千篇一律的送花送蛋糕，不如迎合父亲实际的需求，真正把礼物送进心坎去。

端午假期临近，“618”粽子消费逐渐升温。抖音数据显示，广州酒家在售的端午产品近7日销量环比增长了400%，五芳斋“诗韵粽子礼盒”销量环比增长超过300%。此外，随着90后、00后逐渐成为消费“主力”，粽子品类也在口味上不断做出革新，年轻消费者可选购鲍鱼粽、辣条粽、蒲烧鳗鱼粽、螺蛳粉粽、榴莲粽等产品。

近期，正值户外好时节，这届年轻人都在玩什么？天猫数据显示，溯溪、骑行、马术、浆板、冲浪等运动的周边装备销售额增幅明显。

如“溯溪”成为今年户外圈的热搜词之一，溯溪周边销售同比增长近200%。此外，其他水上运动用具销售额均有明显提升，和往年相比，除了游泳之外，潜水、浆板、冲浪表现均抢眼。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林认为，叠加杭州亚运会等大型赛事的影响，侧面驱动了户外运动产品销量的增长。

“今年‘618’总体来看比过去三年情况更好，但预计相对于2019年的‘618’增长幅度不会太大。”盘和林表示，当前购物节消费者存在审美疲劳，要打破这种审美疲劳，一方面要利用好内容，通过内容电商来为“618”引流；另一方面电商要继续突出性价比，通过电商平台的补贴和商家优惠共振的方式，来吸引流量，释放需求。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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