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发现最美铁路——

铁路建设再升级 助力区域经济“弯道超车”

王绍绍
2023年06月17日17:20 | 来源：人民网
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交通强国，铁路先行。近几年，作为中国式发展样本的铁路建设实现了突飞猛进的发展，这是中国经济发生日新月异变化之下的一个缩影。十年间，“八山一水一分田”的福建迎来了铁路建设的快速发展期，民众出行和经济社会发展发生了可喜变化。

泉州湾跨海大桥。人民网王绍绍摄

泉州湾跨海大桥。人民网王绍绍摄

市市通高铁 路网布局持续优化

“北畔是山南畔海，只堪图画不堪行。”福建地形以山地丘陵为主，河流与峰峦纵横交错，铁路修建难度较大，较长时期内，仅有鹰厦线这条铁路出省通道。经过多年的发展，福建打通交通屏障，路网布局持续优化。

厦深铁路的开通，标志着东南沿海快速铁路全线贯通，沿线漳浦、云霄、诏安、饶平、普宁、陆丰、汕尾、惠东等8个县市从“地无寸铁”一步迈入“动车时代”，闽东南牵手珠三角，深圳、汕头、厦门3个经济特区连成一体。

合福高铁、龙厦铁路建成后，福建省内连接地市的快速铁路环线封“口”成形，成为我国首个“市市通高铁”的省份，路网结构进一步优化提升，山海协作迈入新阶段。

赣瑞龙、南龙、衢宁、福平、兴泉等铁路融入路网，福建铁路的触角进一步向县域铁路、县域高铁延伸，宁都、石城、宁化、政和、屏南、周宁等县和平潭岛正式接入全国路网。

今年，福厦高铁也迎来了开通前的筹备冲刺期。“预计到9月底，福厦高铁将具备开通运营条件。”东南沿海铁路福建公司党群工作部负责人孔祥斌说。福建铁路发展取得新的突破，越织越密的铁路网，将继续深耕老区民生福祉，绘就百姓美好生活画卷。

福厦高铁泉州湾段。人民网王绍绍摄

福厦高铁泉州湾段。人民网王绍绍摄

“铁路见证了我们的爱情，这些年我可没少坐火车。”周洪春掏出手机，翻找出11年前龙厦铁路开通时，他和首趟动车组合影的照片。他和爱人在大学里相识、相恋，毕业后周洪春来到厦门，爱人回龙岩打拼，想见一面，汽车转来转去要五六个小时。“相见时难别亦难”的情况随着龙厦铁路的开通迎来了转机。路上的时间短了，相聚的时间多了，当时的女友也成了如今相守一生的爱人。结婚生子后，周洪春和爱人仍然是龙厦铁路的“常客”，寒暑假还会带着孩子在两地之间“通勤”。

跨海铁路开通 集结世界之“最”

5月20日，随着55031次检测列车从福州南站驶出，福厦高铁全线进入了联调联试阶段。福厦高铁北起福州市，南至厦门市和漳州市，北端衔接合福铁路、温福铁路，南端衔接厦深铁路、龙厦铁路，设计时速350公里，线路全长277.42公里，沿线设福州南、福清西、莆田、泉港、泉州东、泉州南、厦门北、漳州8座客运车站。

作为我国首条真正意义上的海洋环境高铁，也是世界行车速度最高的跨海铁路，福厦高铁集结了多座世界级跨海桥梁。湄洲湾跨海大桥是国内首座跨海高速铁路桥，安海湾特大桥是世界首座无砟轨道跨海大跨斜拉桥，泉州湾跨海大桥是国内首座跨海高速铁路桥。

安海湾跨海大桥。张海根摄

安海湾跨海大桥。张海根摄

这些“超级工程”的背后，是多项世界之“最”先进技术的支撑。在湄洲湾跨海大桥建设过程中，我国自主研发的世界首台千吨级架桥机“昆仑号”亮相湄洲湾，填补了我国高铁建设领域的多项空白，实现了高铁建设技术的新突破。

湄洲湾跨海大桥是福厦铁路中最长的海域施工区段，也是全线重点控制性工程。其主桥为预应力混凝土连续钢构矮塔斜拉桥，为国内首座跨海高铁矮塔斜拉桥。据了解，矮塔斜拉桥又称为“部分斜拉桥”，它是介于连续梁桥和斜拉桥之间的一种新的桥梁结构形式，由于其兼有斜拉桥和连续梁桥的特点，刚柔相济的特性，符合结构受力特点，因此具有经济适用、造型美观、刚度大等优点。

该桥项目部总工程师李维介绍，湄洲湾跨海大桥全桥除连续梁外全部采用40.6米箱梁设计，为福厦铁路全线唯一一座40.6米箱梁桥，这也是40.6米大跨度移动模架现浇梁首次在高铁施工中应用，此项成套技术在世界尚无先例。

打通交通掣肘 助力经济腾飞

作为屈指可数的产茶大省，交通曾是掣肘福建茶业发展的瓶颈之一。随着“环闽”动车线路日渐成型，福茶这杯“芳茗”，吸引着海内外茶商逐“香”而来，采茶、制茶、售茶的配套产业链在青山绿水间落地生根。  

武夷大红袍、漳平水仙、安溪铁观音等福茶销量逐年攀升，金字招牌带来了实实在在的效益。2022年，福建省茶业产量从2011年的29.6万吨增长到52万吨，茶业产值从110亿元的毛产值，增长到全产业链超1500亿元，茶叶产量、单产、茶树良种普及率、出口额增速等多项指标均居全国第一。

拥有“水上丹霞”“峡谷大观园”等特色自然风光和两宋名城、汉唐古镇等人文历史景观的三明市泰宁县，自向莆铁路开通后，插上了旅游“腾飞”的翅膀。据统计，自2015年至今，泰宁站共服务各类旅游团约百万个，其中外籍旅游团约8万多个。2023年“五一”假期，在铁路的助力下，福建省累计接待国内外游客2644.32万人次，同比增长56%；实现旅游收入195.67亿元，同比增长67%。

“海丝”“陆丝”也在这里无缝对接。5月19日，从福州江阴港开出的首列中欧班列“闽都号”，满载着床垫、家用电器、无纺布等生活物资一路向北，16天抵达莫斯科。厦门、泉州、龙岩、宁德等多地已开行中欧班列，截至2023年5月31日，仅厦门一地，累计开行1254列，货值超过326亿元。中欧大陆上的这支“钢铁驼队”，把福建及周边省区的货物运往欧亚大地，正成为越来越多企业进出口贸易的新选择。（实习生王娴对本文亦有贡献）

(责编：王震、高雷)
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