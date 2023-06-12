人民网北京6月12日电 （记者朱晓玲）6月12日下午，人民网与广西旅游发展集团在北京签署战略合作协议。双方将携手打造“二十四芳”项目，助力广西在边疆民族地区高质量发展上勇闯新路。

“二十四芳”项目，就是根据中国的二十四节气，全程全媒体推介广西的优选食材或特产，合力打造一条广西“好山、好水、好风物”的全产业供应链。

参加签约仪式的领导嘉宾合影。

双方将充分发挥各自的特色优势，借助人民网作为中央重点新闻网站的主流传播阵地，结合广西旅游发展集团在整合旅游资源、做大做强旅游产业方面的经验成果，为助力广西乡村振兴、建设新时代中国特色社会主义壮美广西积极赋能。

人民网党委书记、董事长叶蓁蓁表示，人民网具有独特的政治价值、传播价值、科技价值、平台价值、投资价值等五大价值优势，正在努力扩大地域覆盖面、人群覆盖面、内容覆盖面。以“二十四芳”项目为契机，人民网将与广西旅游发展集团一同探索传媒与文旅、央媒和地方国企合作新模式，促进资源整合、优势互补与业务协同发展。

广西旅游发展集团党委书记、董事长容贤标表示，广西旅游发展集团是自治区人民政府直属大型国有独资企业，以“旅游、城建、康养”为三大主业，涵盖“旅游、城建、健康、科技、文体、金融、实业”七大业务板块，是广西旅游行业中旅游业态最完整、产业链条最长、资本实力最雄厚的大型国有企业。下一步，我们将发挥龙头企业作用，助推广西文化旅游强区和世界旅游目的地建设，为奋力开创新时代壮美广西建设新局面作出新的更大贡献。

柳州三江程阳八寨。广西旅游发展集团供图

北海涠洲海景度假酒店。广西旅游发展集团供图

(责编：牛镛、刘军涛)

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