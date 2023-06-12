人民网与广西旅发集团战略合作打造“二十四芳”
2023年06月12日20:41 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月12日电 （记者朱晓玲）6月12日下午，人民网与广西旅游发展集团在北京签署战略合作协议。双方将携手打造“二十四芳”项目，助力广西在边疆民族地区高质量发展上勇闯新路。
“二十四芳”项目，就是根据中国的二十四节气，全程全媒体推介广西的优选食材或特产，合力打造一条广西“好山、好水、好风物”的全产业供应链。
参加签约仪式的领导嘉宾合影。
双方将充分发挥各自的特色优势，借助人民网作为中央重点新闻网站的主流传播阵地，结合广西旅游发展集团在整合旅游资源、做大做强旅游产业方面的经验成果，为助力广西乡村振兴、建设新时代中国特色社会主义壮美广西积极赋能。
人民网党委书记、董事长叶蓁蓁表示，人民网具有独特的政治价值、传播价值、科技价值、平台价值、投资价值等五大价值优势，正在努力扩大地域覆盖面、人群覆盖面、内容覆盖面。以“二十四芳”项目为契机，人民网将与广西旅游发展集团一同探索传媒与文旅、央媒和地方国企合作新模式，促进资源整合、优势互补与业务协同发展。
广西旅游发展集团党委书记、董事长容贤标表示，广西旅游发展集团是自治区人民政府直属大型国有独资企业，以“旅游、城建、康养”为三大主业，涵盖“旅游、城建、健康、科技、文体、金融、实业”七大业务板块，是广西旅游行业中旅游业态最完整、产业链条最长、资本实力最雄厚的大型国有企业。下一步，我们将发挥龙头企业作用，助推广西文化旅游强区和世界旅游目的地建设，为奋力开创新时代壮美广西建设新局面作出新的更大贡献。
柳州三江程阳八寨。广西旅游发展集团供图
北海涠洲海景度假酒店。广西旅游发展集团供图
(责编：牛镛、刘军涛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 住建部：坚决遏制私拆承重墙等违法违规行为
- 人民网北京6月12日电 （记者王仁宏）近日，住房和城乡建设部对外发布《关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》，进一步明确了装修活动中涉及各方和各相关部门的责任。 随着经济社会发展，城市房屋室内装饰装修活动日渐增多，近期发生了黑龙江省哈尔滨市租户装修私拆承重墙、广东省肇庆市四会市业主在未取得施工许可的情况下打穿墙体等事件，威胁到了其他住户生命财产安全，引发社会广泛关注。…
- 评论
- 关注