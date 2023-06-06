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组图：芒种日 开镰时

2023年06月06日15:35 | 来源：人民网
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芒种时节，麦浪滚滚，满目金黄，滑县小麦迎来收获高峰。人民网记者 王天乐摄
芒种时节，麦浪滚滚，满目金黄，滑县小麦迎来收获高峰。人民网记者 王天乐摄
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人民网安阳6月6日电 （记者李栋、王天乐）芒种时节，全国冬小麦已开始由南到北陆续收获。农业农村部小麦机收调度显示，当前全国麦收进度过四成。

6日一大早，在河南省滑县万古镇杜庄村的小麦绿色高产高效技术集成示范田里，随着一声令下，4台联合收割机发动引擎驶入麦田，焕永种植农民专业合作社的1900亩小麦迎来了开镰收割。

“受益于小麦成长关键期的进行的‘一喷三防’，今年熟相好，产量也不错。”种粮大户杜焕永随手抓了一把刚收获的麦粒向人民网记者聊起了今年的麦收情况，“全部小麦在3天左右的时间可收割完毕，随后要抓紧时间播种秋粮，在玉米不减产的情况下，再增收一季大豆。”

“今年全县夏粮种植面积达181.2万亩，当前已收获30.99万亩，进度达17.1%，预计6月10日前后小麦收获高峰基本结束。”滑县农业农村局局长郑慧涛介绍。

当前，全国夏收正陆续进入高峰。“为做好夏收保障，各主产区已在高速路口、主干道沿途等处设立跨区作业接待服务站3200多个、农机保供加油站1.2万多座，开通‘三夏’农机热线电话近1100部，帮助解决困难问题。”农业农村部相关负责人说。

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