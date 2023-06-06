人民网北京6月6日电 （欧阳易佳）近日，全国黄泛区水土保持与乡村振兴高端论坛在山东夏津举办。来自中国水利水电科学研究院、中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所等单位的多位专家围绕“新形势下水土保持助力乡村振兴和高质量发展”主题进行交流研讨。

历史上，黄泛区生态环境十分脆弱、耕植条件恶化。党和国家高度重视黄泛区水土流失防治和脱贫攻坚，取得了显著成效，有效治理了黄泛区的水土流失和风沙灾害，改善了黄泛区的生态环境，提升了该地区人民生活水平。

据悉，作为黄泛平原风沙国家级水土流失重点预防区，夏津县委、县政府高度重视水土保持工作，积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念，统筹山水林田湖草沙系统治理，围绕乡村振兴，形成了政府主导、部门联动、社会参与的水土保持新模式，实现了生产条件变好、生态环境变优、产业发展壮大的叠加效应。

与会专家表示，应不断增强黄泛区水土流失的责任意识和紧迫意识，持续做好黄泛区水土保持科技攻关和技术创新，科学认识黄泛区水土流失发生发展规律，切实提高抵御和防治水土流失的手段和措施，及时破解黄泛区水土流失和水土保持工作中的新问题，保障人民生命财产安全，支撑国家和地方安全、绿色、高质量发展。

论坛主办方表示，在全面推进乡村振兴战略、黄河流域生态保护与高质量发展的新时代背景下，通过举办本次论坛，“汲取古人智慧、思索发展现状、开创未来之路”，深化了对水土保持与乡村振兴关系的理解，研讨了黄泛区水土保持工作在新形势下的发展方向、关键技术、科学方法、实施路径，对推动黄泛区水土保持工作高质量发展，助力打造黄泛区绿色生态高质量发展标杆和乡村振兴示范样板具有积极意义。

(责编：王震、吕骞)

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