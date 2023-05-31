人民网记者 杜燕飞

5月16日，来自阿联酋的液化天然气运输船“马尔文”轮在广东顺利接卸，成为中国首单以人民币结算的进口液化天然气；5月15日，内地与香港利率互换市场互联互通合作正式上线运行；4月26日，阿根廷政府宣布将使用人民币结算从中国进口商品贸易……

一直以来，作为国际货币基金组织特别提款权货币篮子中唯一的新兴经济体货币，人民币国际化备受业内关注。经过十几年的发展，随着中国经济的成长，开放水平的提升，人民币的跨境支付、投融资、储备和计价等国际货币的功能全面增强，人民币国际地位稳步提升。

多位专家在接受人民网记者采访时表示，人民币国际地位稳步提升，反映出国际社会对中国经济发展的信心。当前，我国宏观环境稳定，经济恢复向好，人民币国际化迎来更好的发展机遇。要做好自己的事情，持续推动经济运行整体好转，为人民币国际化奠定坚实基础，更好地服务实体经济。同时，推动更高水平金融市场双向开放，客观、理性看待跨境资本流动和人民币汇率波动，有序推进人民币国际化。

人民币国际地位稳步提升

4月26日，阿根廷经济部长马萨宣布，阿根廷将停止使用美元来支付从中国进口的商品，转而使用人民币结算；3月29日，巴西政府表示，已与中国达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是以本币开展贸易结算；2月23日，伊拉克中央银行公布最新改善外汇储备措施，其中包括允许以人民币直接结算该国对华贸易……

图片来源：《2022年人民币国际化报告》

央行最新发布的数据显示，目前，人民币在本外币跨境收付总额中的占比接近50%，2022年，跨境人民币收付总额达42万亿元，比2017年增长3.4倍，已成为全球第五大支付货币。到2022年底，境外主体持有境内人民币资产的余额为9.6万亿元，较2017年增长1.2倍，已成为全球第五大交易货币。目前有80多个境外央行或货币当局将人民币纳入外汇储备，人民币成为全球第五大储备货币，在国际货币基金组织特别提款权货币篮子中的权重排名第三。

截至目前，中国与累计40个国家和地区的中央银行或货币当局签署过双边本币互换协议，总金额超过4万亿元；在清算机制安排方面，中国已在29个国家和地区授权31家境外人民币清算行，覆盖了全球主要的国际金融中心。

“当前，中国已完成了人民币从非国际化到国际化的政策转变，人民币国际化已经成为高质量发展、高水平开放的重要组成部分，人民币在国际上的接受和认可程度也与日俱增。”中银证券全球首席经济学家管涛表示，人民币国际化有助于减轻对外汇储备的依赖，缓解新兴市场国家面临的国际清偿能力硬约束；推动我国金融机构在境外提供金融服务，提高国际竞争力；促进国内金融市场双向开放，倒逼我国改进跨境资本流动相关管理；有助于国内企业降低汇率风险和融资成本，更好地利用两个市场、两种资源。

“随着人民币国际化程度不断提高，中国在全球贸易市场和投资市场将会有更大话语权，中国金融机构与企业的对外贸易和投资将变得更加灵活，并在其中获得更多的主导性。”中国人民大学重阳金融研究院首席经济学家廖群说。

对于百姓而言，管涛认为，人民币国际化便利了老百姓到海外旅游和留学。随着人民币在境外的接受和认可程度不断提高，居民可以直接携带一定量的人民币到海外消费，无需再为找换汇而烦恼。同时，有助于老百姓资产多元化配置。通过股票通、债券通、南下通等，老百姓可以更方便地到海外配置资产，或者让外国人到中国配置资产。

人民币国际化迎来发展机遇期

5月16日，来自阿联酋的液化天然气（LNG）运输船“马尔文”轮在中国海油广东大鹏液化天然气接收站完成接卸。这船货物是我国首单以人民币结算的LNG，标志着我国在油气贸易领域的跨境人民币结算交易探索迈出实质性一步。

中国首单以人民币结算的进口LNG完成接卸。受访者供图

此前商务部、人民银行联合印发《关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用 促进贸易投资便利化的通知》，要求便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算。支持大宗商品人民币计价结算，支持境外投资者以人民币来华投资、境内再投资等。

中国外汇投资研究院副院长赵庆明认为，越多的国家选择使用人民币进行结算和贸易支付，反映出人民币进一步走向国际化。中国与许多国家贸易关系密切，选择使用人民币结算，可以减少对其他货币的依赖，汇率风险管理上有一定的便利性。

“中国作为全球系统性重要的经济体和金融市场，人民币资产对外国投资者吸引力不断增强，将进一步发挥人民币的投资货币功能。我国坚持高水平开放，稳步扩大规则、规制、管理和标准等制度型开放，发挥汇率吸收内外部冲击的‘减震器’作用，增强了更好统筹发展和安全的底气，进一步增强了境外投资者的信心。”管涛表示，中国实施稳健的货币政策，保持了经济金融稳定，并为应对新变化留下了充足的政策空间和工具储备，这有助于为人民币信用加持。国际货币体系多极化的发展趋势仍然在延续，也为人民币国际化提供了机遇。

清华大学五道口金融学院副院长田轩认为，当前，以人民币为代表的国际货币多元化趋势更加显著，目前我国宏观环境稳定，经济稳步复苏向好，人民币国际化将迎来更好的发展机遇。

“一方面，随着人民币清算行和本币互换网络的建立、离岸人民币市场的发展、国内金融市场的开放以及中资金融机构海外布局不断完善，人民币已经初步具备了国际化使用的网络效应。同时，随着人民币汇率形成机制改革的不断深化，人民币汇率弹性明显增强，企业在跨境贸易、投融资中使用人民币以规避货币错配风险的意愿上升。”国家外汇管理局局长潘功胜此前在国新办举行的“权威部门话开局”新闻发布会上表示，另一方面，随着中国经济增长的动能恢复和金融市场的进一步开放，人民币投资和避险功能逐步增强。随着国际地缘政治、经济发展环境的变化，国际货币体系发展更趋多元。

有序推进人民币国际化

在肯定成绩的同时，也要清醒地认识到，目前人民币国际化的程度还比较低。根据SWIFT最新统计数据，今年2月，人民币在国际支付中占比为2.19%。与美元（42.71%）、欧元（31.74％）相比有仍有较大差距。

图片来源：《2022年人民币国际化报告》

党的二十大报告指出，要有序推进人民币国际化。今年的政府工作报告也指出，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

“有序推进人民币国际化，是服务于中国经济发展和改革开放的客观需要，是顺其自然的自主选择，关键是做好自己的事情。”管涛认为，要不断夯实中国自身经济基本面基础，根据经济发展与改革开放客观需要推动人民币国际化，服务实体经济，避免金融空转；人民币国际化和资本项目可兑换需要相互协调，平衡人民币在岸和离岸市场的发展，推进国际货币体系和全球金融治理的改革，建设与人民币国际化地位相称的大国央行，不断增强境外持有人民币的意愿。

在赵庆明看来，有序推进人民币国际化，要保证人民币汇率的相对稳定，增加其他国家、金融机构持有和使用人民币的信心。同时，加强人民币跨境结算，尤其是贸易领域的结算的数量和比重。

“下一步，要聚焦贸易投资便利化，进一步完善人民币跨境投融资交易结算等基础性制度，完善跨境人民币基础设施，扩大清算行网络；加快金融市场向制度型开放转变，进一步提高我国外汇和金融市场开放和准入程度，构建更加友好、便利的投融资环境；支持推动离岸人民币市场的健康发展，完善离岸市场人民币流动性的供给机制，丰富离岸市场人民币产品体系，促进人民币在岸离岸市场的良性循环。”潘功胜说，提升在开放条件下跨境资金流动的管理能力和风险防控能力，建立健全本外币一体化的跨境资金流动的宏观审慎管理框架，防范跨境资金流动风险。

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(责编：罗知之、高雷)

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