人民网北京5月31日电 （欧阳易佳）据水利部消息，5月30日上午，国家150项重大水利工程之一吉林水网骨干工程在吉林省东丰县金牛支洞施工现场开工。据悉，该工程将成为保障国家粮食安全的基础性工程、解决吉林区域水资源短缺的保障性工程、改善吉林西部生态环境的支撑性工程、拉动吉林经济振兴的标志性工程。

据了解，吉林水网骨干工程是吉林省历史上输水线路最长、受水区域最广、建设条件最为复杂、工程投资规模最大的引调水工程。工程连通三大水系，贯通东中西三大板块，满足生产、生活、生态三大需求，年均引水量10亿立方米，向沿途辽源、四平、白城等6个地区的13个市县、124个乡镇供水，受益人口约865万人。

工程的建设将破解吉林中西部水短缺问题，构建总体布局“12纲、20目、25结”吉林水网的主骨架。未来8年，通过两期工程建设，每年将把10亿立方米优质水源通过530公里隧洞、管线输送到干渴的吉林省中西部大地，为沿线13个市（县）城区、124个乡镇供水，向缺水河湖湿地生态补水，并可年均增粮13.8亿斤。

工程建设者们表示，面对困难和挑战，将心怀“国之大者”，彰显工匠精神，坚持以“任务清单化、工作图表化、操作手册化、标准模板化、专班机制化”“五化闭环工作法”为管控方法，以覆盖设计、建设、运营三阶段全生命周期的数字孪生工程为技术手段，建设成为优质工程、安全工程、智慧工程、绿色工程和廉洁工程，让美丽的吉林西部大地在一泓清水润泽下更加熠熠生辉。

(责编：罗知之、高雷)

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