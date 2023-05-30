面向星辰大海，神舟再度出发。神舟十六号发射的视频直播中，“北京明白”这句口令反复出现，引人瞩目。它究竟是什么意思呢？

北京航天飞行控制中心调度团队成员高健介绍，“北京明白”的意思是：“我们听到了大家向我们报告的信息，听清楚了，并且知道下一步该如何去继续组织任务。”

高健说，它既是一句简单的调度口令，又是北京航天飞行控制中心调度团队的外号，更是连接着天地之间的一份安全感。

他坦言，“‘北京明白’简简单单四个字对我们来讲意味着压力与责任，也是对岗位的高要求。所以，我们在平时的工作中要始终保持谦虚、谨慎、如履薄冰的态度和心态，一直在学习，一直在进步，这样才能紧紧地跟住队伍。”

高健表示，希望小朋友们在最好的年华不要辜负时光，去珍惜机会，努力地汲取营养，茁壮、健康、全面地成长、进步，为以后从事任何想要从事的岗位、想要参与的事业积淀好力量。

策划：赵竹青、刘云、王捷、翟巧红、郭颖

文案：赵竹青

记者：陈曦

录制：王天乐

剪辑：魏青成

手绘：盖括、安然

动效：王奕博

往期推荐：

少年中国问 | 天上有“天宫”，海底能建“龙宫”吗？

少年中国问 | “中国天眼”FAST能帮我们找到外星人吗？

少年中国问丨接种疫苗能不能不打针？

少年中国问丨如果重返太空，杨利伟最想做什么？

少年中国问丨人工智能未来会超越人类智能吗？

少年中国问丨量子计算如何改变我们的生活？

(责编：赵竹青、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经