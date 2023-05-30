两个航天员乘组拍下“全家福”。中国载人航天工程办公室供图

人民网北京5月30日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，在载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后，神舟十六号航天员乘组从飞船返回舱进入轨道舱。北京时间2023年5月30日18时22分，翘盼已久的神舟十五号航天员乘组顺利打开“家门”，欢迎远道而来的神舟十六号航天员乘组入驻“天宫”。随后，两个航天员乘组拍下“全家福”，共同向牵挂他们的全国人民报平安。

后续，两个航天员乘组将在空间站进行在轨轮换。期间，6名航天员将共同在空间站工作生活约5天时间，完成各项既定工作。

神舟十五号航天员欢迎远道而来的新乘组。中国载人航天工程办公室供图

(责编：赵竹青、高雷)

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