少年智，则国智；少年强，则国强。为进一步弘扬新时代科学家精神，鼓励青少年崇尚科学、求真创新，人民网特别推出《少年中国问》融媒体栏目，以少年之问，寻智慧之钥，铸家国之器，启未来之门。

什么是量子计算，它将如何改变我们的生活？近日，中国科学技术大学教授郭国平对人民网《少年中国问》栏目表示，目前，中国已经造出了量子计算机的原型机，但真正要达到《流浪地球2》中的MOSS的程度，还需要一代一代人的持续努力。

“量子计算机的出现，将为人类社会带来巨大改变。”郭国平畅想了未来世界：如果计算能力足够快的话，人人都可以拥有定制化的药物、定制化的食品、定制化的医疗方案、定制化的保健方案和运动方案，我们的身体健康会得到更多保障。

他举例说，如果把一个硬币从飞机上扔下来的话，事实上是可以算出它在落地时是正面还是反面的，只是现在的计算能力还不足以支撑多参数的输入。量子计算进化出来以后，人们对天气、地震等各种难以预测的问题，就会有更加确定的答案。

谈及量子计算未来的发展，郭国平认为，它必然是要围绕人类生产生活的各种需求去展开。他表示，人类发展各种尖端科技，一是为了拓展人类认知，二是为了对生产生活进行优化和提升。他希望，通过计算能力的提升，促使更多的新药诞生，疾病治疗方案也更加多样化。

策划：赵竹青、刘云、王捷、翟巧红、郭颖

文案：赵竹青

记者：陈曦

录制：陶涛

剪辑：魏青成

手绘：盖括、安然

动效：王奕博

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(责编：赵竹青、高雷)

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