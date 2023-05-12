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从上市公司年报看中国经济：基本面稳步增长 持续分红增强信心

黄盛
2023年05月12日08:29 | 来源：人民网
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作为推动中国经济发展的重要力量，上市公司的业绩表现备受社会各界人士的关注。

截至到今年5月3日，除已公告拟延迟披露和退市、重整的公司外，沪、深、北三家证券交易所共5067家公司披露了2022年度报告。

多位专家向人民网表示，综合来看，上市公司作为国民经济基本盘，在2022年努力克服新冠疫情反复跌宕、“三重压力”持续等困难，整体业绩的“基本面”保持了稳步增长，并持续推进数字化、高端化、绿色化发展，资本市场推动产业、资本、科技正向循环作用进一步凸显，上市公司整体质量、结构、生态进一步改善；与此同时，上市公司持续通过现金分红、股份回购等方式回报投资者，年报现金分红金额创历史年度新高，进一步提振了市场信心。

整体保持平稳增长

实体经济展示较强经营韧性

中国上市公司协会发布的《中国上市公司2022年经营业绩分析报告》显示，2022年全年，境内上市公司共实现营业收入71.53万亿元，同比增长7.2%；实现净利润5.63万亿元，同比增长0.8%，整体业绩保持平稳增长态势。

据人民网梳理，沪市主板公司2022年合计实现营业收入50.55万亿元，同比增长6%；净利润4.16万亿元，同比增长2%；扣非后净利润3.95万亿元，同比增长3%；相较2019年，3项经营指标年均复合增长率分别为8%、6%和7%，特别是在营收方面，近6成公司营收扩大，近3成公司营收超百亿元；在净利润方面，超8成公司实现盈利，近5成公司实现利润增长。

科创板公司2022年营业收入和净利润分别突破万亿元和千亿元，共计实现营业收入12120.49亿元，同比增长29%；实现归母净利润1135.89亿元，同比增长6%；实现扣除非经常性损益后归母净利润907.81亿元，同比增长9%；科创板全年营业收入的平均数由18.15亿元上升至23.44亿元，归母净利润的平均数由2.08亿元上升至2.20亿元，稳中向好的趋势显著。

2022年，191家北交所上市公司共实现营业收入1501.91亿元，平均实现营业收入7.86亿元，同比增长22.1%；全年共实现净利润138.11亿元，平均实现净利润7230.81万元，同比增长12.17%，盈利面达92.15%，其中44家公司增幅超过30%，22家公司净利润超过1亿元，42家公司连续三年实现利润正增长。

2776家深市公司在2022年全年实现营业收入近20万亿元、归母净利润9279亿元，总市值约35万亿元，整体业绩再上新台阶。

“基本面”数据稳步增长的背后，是实体类上市公司展现出的更为良好的高质量发展势头。中国上市公司协会数据显示，剔除金融行业和“三桶油”，2022年近六成（2884家）实体上市公司实现营业收入同比增长，近五成（2337家）公司实现净利润同比增长，近四成公司保持营收、净利润双增长。

上交所数据显示，沪市主板实体类上市公司2022年合计实现营业收入41.25万亿元、净利润1.90万亿元、扣非后净利润1.70万亿元，同比分别增长8%、3%、5%；实现经营性现金净流入3.91万亿元，同比增长2%，覆盖2倍利润规模，体现较强的经营造血能力。深交所也表示，实体类公司2022年平均营业收入达67.70亿元，同比增长8%，平均净利润3.28亿元，同比增长7%。

对此，中国社科院上市公司研究中心主任张平向人民网表示，2022年我国虽然受到疫情冲击，但上市公司业绩普遍好于整体经济增长，体现出上市公司增长的新动力已经形成，特别是科创、创业板营收和利润创新高，新能源、新能源汽车发展快，国际出口带动企业发展等增长动力显现。

中国上市公司协会学术顾问委员会委员、开源证券副总裁兼研究所所长孙金钜向人民网表示，2022年我国制造业和出口相关保持了较好的韧性，海外业务占比超30%的上市公司平均净利润增速超10.3%，远超上市公司平均水平；另一方面，消费在疫情后的缓和期出现快速回暖反弹，全年累计来看部分消费行业公司营收实现了正增长。所以总体来看，虽然去年经济整体较差，但仍有近六成上市公司营收实现正增长，保持了较好的韧性增长。

科技研发不断深入

新兴动能日益提升

上市公司在加快科技自立自强步伐中积极作为，内生增长动力不断增强，研发投入持续保持高水平。

人民网综合上交所、深交所、北交所公开数据，2022年，沪市主板实体类公司合计研发投入8412亿元，同比增长18%。其中，96家公司研发强度超过10%，主要集中在医药生物、计算机、电子、通信行业；科创板公司合计投入研发金额1284.68亿元，同比增长28%，研发投入占营业收入的比例平均为16%，同比提升3个百分点，其中，生物医药、集成电路等行业研发投入强度居前；深交所企业研发投入合计超6600亿元，同比增长近15%，其中有96家公司研发强度超20%，385家公司研发投入超10%，107家公司研发投入超10亿元；北交所公司也持续加大研发投入，研发支出共计67亿元，同比增长18.03%，平均研发强度4.46%，约为规上企业平均水平的3倍，24家公司研发强度超10%。

中国上市公司协会数据也显示，上市公司充分发挥需求牵引主力军作用，促进科技成果转化和产业化水平不断提升，2022年底累计披露专利数量超140万个，较上年增长17%以上。积极凝聚科技研发人才，2022年上市公司披露研发人员共257万人，全力推动各产业补链强链升链延链。

张平向人民网表示，从现有的数据看，上市公司持续的研发投入主要是来自于绿色转型和数字化转型，三个创新板块中科创板平均研发强度最高，达10.53%，全市场高技术制造业公司研发强度达6.71%，大量企业靠增加资本支出来调整自身的技术和企业方向，快速适应市场变化。此外，国内企业自主创新的投入，也表现在人才占企业用工比的提高，而企业的高研发投入也提高了毛利水平、加强了企业定价能力。

孙金钜向人民网表示，研发投入持续保持高水平，“硬科技”创新属性更加突出，带动企业不断提升自主创新能力；研发资金持续涌入科技创新和新经济新产业，有效激发了市场主体活力，产业链自主可控能力持续增强，也有效促进了实体经济高质量发展。

也有业内人士表示，大额研发投入为相关上市公司带来不俗的市场表现，研发创新实力已成为支撑企业市场价值的关键要素。

持续分红增强回报能力

提振市场投资者信心

随着上市公司的成长和发展，给予投资者合理的回报，为投资者提供分享投资成果的机会，共享企业发展成果，进一步提升投资者信心，成为上市公司的责任和义务。

人民网梳理上交所、深交所、北交所数据发现，高水平、多形式向投资者分红，共享发展硕果成为2022年上市公司的一大亮点。

2022年，沪市主板共有1194家公司推出分红方案，占全部盈利公司家数的87%，现金分红总额1.67万亿元，同比增长13%。具体来看，分红金额方面，161家公司派现10亿元以上，26家派现100亿元以上；分红比例方面，864家公司现金分红比例超过30%，占比72%，287家公司分红比例超50%，635家公司连续3年分红比例超30%。股息率方面，以整体法下的年末收盘价为基准，2022年平均股息率3.6%，较上年增长0.5个百分点。其中，113家公司股息率超过5%，34家公司连续3年股息率稳超5%，现金分红的市场文化日益浓厚。

科创板公司现金分红水平也再上新台阶，2022年度共有334家公司推出现金分红方案，总额317.71亿元，228家公司现金分红比例超过30%，数量、规模均同比提升。其中，77家公司现金分红金额超过1亿元。中国通号、传音控股、天合光能分红金额分别达到18.00亿元、14.47亿元、10.39亿元。

北交所共有154家公司在2022年推出现金分红方案，占全部公司家数的8成以上，现金分红总额达到41.55亿元，其中近7成公司现金分红比例超过30%。股份回购方面，2022年30家公司发布股份回购方案，回购金额合计7.32亿元，超过近2年总和，大幅提振市场信心。

深市公司2022年现金分红总额达4255.47亿元，456家公司现金分红比例超过50%，925家公司现金分红比例超过30%。除了现金分红，深市2022年共推出股权激励计划396单，涉及股份数量60.7亿股，平均惠及371人；推出员工持股计划186单，涉及股份数量31.3亿股，平均惠及467人。

孙金钜向人民网表示，上市公司经营状况良好，整体财务质量不断提升，为连续稳定的现金分红奠定坚实基础。上市公司通过现金分红、股份回购等方式回报投资者，既切实履行了社会责任，同时也给市场传递信心与活力，助力A股资本市场高质量发展。他建议，在分红政策上，上市公司应努力使红利预期平稳变化，如果分红增持确实需要做出较大调整，应尽可能未雨绸缪，努力确保这种行为不被市场误解。对投资者而言，应该更多关注红利的相对变化，而不是绝对数量。

张平向人民网表示，在业绩上涨的同时，上市公司分红1.8万亿元，超过了再融资9千亿元，为长期投资打下了现金流分红的基础。他认为，现金分红一方面来自于监管，另一方面更来自企业内生化要求，企业发展靠规模扩张已经让位于提高研发的内生增长，因此有红利可分，也倾向于更好地为股东创造价值，赢得长期的投资价值。（实习生胡琦兰对本文亦有贡献）

(责编：王连香、吕骞)
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